Sæsonen er slut for OB. Og det er helt slut for flere spillere.

Superliga-klubben har fredag meddelt på sin hjemmeside, at hele seks spillere stopper med udgangen af denne sæson. Det drejer sig om:

Joan Simun Edmundsson,

Jacob Buus,

Nana Welbeck,

Joao Pereira,

Rasmus Jönsson,

Mathias Thrane.

Fælles for dem alle er, at de har kontraktudløb til sommer - og der bliver altså ikke lavet en ny aftale med den fynske klub, der søndag blev slået ud af Europa League-knockoutkampene mod AGF og derfor ikke har flere kampe i denne sæson. Se højdepunkter fra en målrig returkamp øverst i artiklen

Fælles for næsten alle seks spillere er også, at de endnu ikke ved, hvor de skal spille i fremtiden. Kun færøske Joan Simun Edmundsson har allerede en ny klub på plads, det er den tyske 2. Bundesliga-klub Bielefeld.

Fælles for alle seks spillere er i øvrigt også, at de har sat ord på deres exit via OBs hjemmeside:

Rasmus Jönsson (fik 59 kampe og lavede 11 mål):

»Hvis jeg skal være helt ærlig omkring min tid i OB, så har det været lidt blandet. Der har både været op- og nedture for mig personligt. Nogle perioder har været rigtig gode og andre knapt så gode. Både jeg og holdet synes, det er rigtig ærgerligt, at resultaterne ikke har været bedre i de seneste to år. For jeg synes, vi er en trup med et rigtig stort potentiale og mange dygtige spillere. Jeg har endnu ikke min fremtid helt på plads, så vi må se, hvad der skal ske efter OB.«

Jóan Símun Edmundsson (fik 61 kampe og lavede 11 mål):

»Jeg har været rigtig glad for min tid i OB. De sidste par måneder har selvfølgelig ikke helt været, som jeg havde håbet på, men jeg er både glad og taknemmelig for, at OB gav mig muligheden for at spille Superliga. De hentede mig i første division, og jeg synes, jeg har udviklet mig; både som fodboldspiller og person i OB.«

Joao Pereira (fik 26 kampe og lavede 0 mål):

»Jeg ville rigtig gerne have spillet flere kampe, end jeg har gjort, men uanset hvad så føler jeg, at jeg hver eneste dag har arbejdet professionelt og hjulpet holdet så meget som jeg nu kunne. I det her år har der været noget sygdom i min nære familie, så jeg vil gerne være tættere på min far og resten af familien hjemme i Portugal.«

Jacob Buus (fik 2 kampe og lavede 0 mål):

»Jeg ville rigtig gerne have haft flere af de oplevelser. Derfor er jeg også ærgerlig over, at det ikke blev til mere, men nogle gange må man bare acceptere, at der er nogle foran i køen. Sådan er det nogle gange, og så må jeg bare kæmpe videre og arbejde videre, for, at det skal ske et andet sted.«

Nana Welbeck (fik 18 kampe og lavede 0 mål):

»Træningsmiljøet er godt, og jeg har udviklet mig i klubben, selvom spilletiden har været begrænset. Lige nu er jeg ikke klar over, hvor jeg skal spille efter sommerferien, men jeg er spændt på at se, hvad fremtiden byder, jeg er i hvert fald klar til at starte på en frisk i en ny klub.«

Mathias Thrane (fik 39 kampe og scorede 1 mål):

»Jeg har lært meget og udviklet mig meget på en ny position, men som fodboldspiller er det altid det vigtigste, at der også følger spilletid med. Jeg vil gerne ud og spille noget mere fodbold, og det håber jeg at finde i en ny klub.«