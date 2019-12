Efter otte år i træk med overskud i Sønderjysk Elitesport A/S viser regnskabsåret 2018/2019 denne gang et underskud.

Det lyder på samlet 6.735.000 kroner, efter at fodboldafdelingen giver et minus på 8.678.000 kroner.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Underskuddet i fodboldafdelingen skyldes ifølge klubben først og fremmest et strategisk valg, der skal sikre, at Sønderjyske også spiller i 3F Superligaen i næste sæson.

- Selv om vi i otte år i træk har leveret overskud, er det ikke tilfredsstillende, at vi denne gang kommer ud med et underskud, siger Sønderjyske-direktør Klaus Rasmussen.

- Når det er sagt, er det et underskud, som kommer på baggrund af en strategisk prioritering. Vi har forsøgt at polstre os sportsligt, fordi vi er i en svær overgangssæson i 3F Superligaen, hvor der skal findes tre nedrykkere, og vi har en klar ambition om, at vi også skal spille i landets bedste række efter sommerferien.

Derfor har klubben undladt at sælge ud af de bedste spillere.

– Vi har haft mulighed for at sælge spillere og dermed forbedre årsregnskabet markant, men vi har prioriteret at holde på vores bedste og mest attraktive spillere, fordi vi står i en vanskelig overgangssæson, siger Klaus Rasmussen.

- Vi vil være en del af Superligaen, når den skæres ned til 12 hold, og hvor tv-aftalen bliver væsentligt forbedret fra 2020/2021-sæsonen. Vi har en klar forventning om, at regnskabet vil være i samlet balance, når vi ser på det over en 36 måneders periode.

Sønderjyske ligger aktuelt nummer 11 ud af de 14 klubber i Superligaen.

Mens der var underskud i Sønderjyskes fodboldafdeling, var der overskud i både ishockey (677.000 kroner) og i herrehåndbold (452.000 kroner), mens damehåndbold er præcis i balance.

