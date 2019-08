Rasmus Thelander er tilbage i Superligaen. Og i AaB.

»Vi er selvfølgelig meget tilfredse med at have ham tilbage, så han både kan styrke os som hold og skærpe konkurrencen i truppen,« siger klubbens sportsdirektør Allan Gaarde.

Torsdag har AaB givet forsvarsspilleren en treårig kontrakt, og han træner allerede med for første gang i dag.

Det er lige over fire år siden, at Rasmus Thelander forlod den nordjyske. Siden har han spillet i Panathinaikos, FC Zürich og Vitesse Arnhem.

»Rasmus har i de seneste fire år opnået stor international erfaring, og han har også fået en alder, hvor han skal bidrage som leder og foregangsmand både på og uden for banen,« siger Allan Gaarde:

» Vi kender Rasmus som en fysisk stærk forsvarsspiller med et kæmpe fighterhjerte og et fortræffeligt hovedspil såvel defensivt som offensivt, og vi er særdeles glade for, at han i den forhandlingsproces vi har været igennem, har udtrykt så brændende et ønske om at vende tilbage til AaB, som han vitterligt har.«

Rasmus Thelander lægger ikke skjul på, at AaB har været førsteprioritet i sommerens klubvalg.

»Først og fremmest er jeg utrolig glad for, at det har kunnet lykkes at komme hjem – og når jeg siger hjem, så mener jeg virkelig hjem; AaB og Aalborg er hjemme for mig,« siger Rasmus Thelander:



»Ligeledes glæder jeg mig til at blive en del af en stærk trup, som jeg mener, både vi selv og fansene skal have store forventninger til og stille krav til. Det kræver hårdt arbejde at nå vores målsætninger, og jeg har en kæmpe lyst til at tage ansvar og bidrage med mine kompetencer på vejen dertil.«

AaB har været aktive i det stadig åbne transfervindue.

I sidste uge blev nordmanden Iver Fossum hentet, mens også Patrick Olsen er kommet til.

Samtidig lykkedes det at hente Lucas Andersen til Aalborg på en permanent kontrakt.

AaB tabte senest med 1-2 til Brøndby, og holdet har syv point efter de første seks Superliga-kampe.