Hobro IK går konkurs, hvis ikke den bedste danske fodboldrække snart kommer i gang igen.

Det siger klubbens bestyrelsesformand, Lars Kühnel, i et interview med Nordjyske.

»Vi går konkurs, hvis vi ikke kommer i gang med at spille igen. Vores eksistens er afhængig af, om statsminister Mette Frederiksen giver grønt lys til Superliga-fodbold på denne side af sommeren,« siger han.

Den økonomiske situation er efterhånden så presset, at coronakrisen meget vel kan ende med at dreje nøglen om på den jyske klub.

Hobro-spillerne kan risikere at stå uden arbejdsgiver, hvis ikke Superligaen snart genoptages. Foto: Henning Bagger Vis mere Hobro-spillerne kan risikere at stå uden arbejdsgiver, hvis ikke Superligaen snart genoptages. Foto: Henning Bagger

Det er primært et spørgsmål om tv-penge, hvor Hobro havde udsigt til et beløb omkring tre millioner kroner, som klubben går glip af, hvis sæsonen ikke genoptages.

»Uden de penge kan vi ganske enkelt ikke se, hvordan vi skal få regnestykket til at hænge sammen,« lyder det fra bestyrelsesformanden ifølge Nordjyske.

Mange Superliga-sponsorer er i øjeblikket hårdt ramt af coronakrisen, og det er da heller ingen undtagelse hos Hobro. Her kommer klubben også til at mangle et større millionbeløb, hvis ikke bolden snart begynder at rulle på de danske Superliga-stadions.

Den økonomiske krise skyldes dog ikke de manglende entréindtægter på kampdage, da det er sponsorindtægter og tv-penge, der normalt holder hånden under klubbens eksistensgrundlag.

Superligaen har ligget stille siden 12. marts, hvor frygten for coronavirussen satte en brat stopper for den bedste danske fodboldrække.

Det forventes, at der i den kommende uge vil komme en udmelding om, hvorvidt Divisionsforeningens ønske om at genopstarte Superligaen 29. maj også vil kunne lade sig gøre i praksis.

Den 10. maj begynder fase to i genåbningen af Danmark, har statsminister Mette Frederiksen allerede proklameret.

Hvis Hobro ender med at gå konkurs, vil det ifølge reglementet betyde en tvangsnedrykning til Danmarksserien.