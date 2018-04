Matchfixingsekretariatet i Danmarks Idrætsforbund (DIF) rejser ikke en sag mod Sønderjyske på baggrund af kampen mod FC Midtjylland 18. marts.

Det oplyser DIF i en pressemeddelelse.

I den pågældende kamp - den sidste i grundspillet - kom Sønderjyske i søgelyset, fordi det viste sig, at klubben fik en fordel af at tabe kampen. Hvilket skete via et sent FCM-mål til slutresultatet 2-1. Få et overblik over sagen øverst i artiklen

Men der kan altså ikke føres bevis for, at Sønderjyske med vilje tabte til FCM i en superligakamp, mener matchfixingsekretariat. Sønderjyske slipper derfor formelt for at få åbnet en sag om matchfixing.

»Baggrunden for den beslutning er, at sekretariatet vurderer, at det ikke har været muligt at løfte bevisbyrden tilstrækkeligt til at kunne indbringe sagen for Matchfixingnævnet med henblik på domfældelse,« lyder det i afgørelsen:

»Det fremgår af matchfixinglovregulativets paragraf 29, at det påhviler Matchfixingsekretariatet at bevise, at en overtrædelse af lovregulativet har fundet sted, og at kravet til bevisets styrke skal være større end den blotte sandsynlighedsovervægt. Matchfixingsekretariatet vurderer ikke, at indicierne i sagen giver beviset den styrke, som er nødvendig for at føre en sag hos Matchfixingnævnet.«

Hos Sønderjyske har spillerne i den seneste måned fortalt, hvordan sagen har fyldt meget hos dem.

»Man skal tænke på, at det, vi har været igennem de sidste mange uger med det der forpulede DIF, og skulle tænke på at sikre overlevelse samtidig, det har taget meget energi og mange tanker,« har anfører Marc Pedersen eksempelvis sagt.

I første omgang kom der røre om sagen, da sønderjydernes Christian 'Greko' Jakobsen efter kampen mod FCM interviewet af TV3 Sport.

Her indikerede spilleren, at han ikke var tilfreds med forløbet omkring kampens afslutning.

»Det er til grin. Der er ikke så meget mere at sige. Det gør sgu ondt på stoltheden, synes jeg. Men man gør det bedste for klubben jo,« sagde han.

Det vakte yderligere opsigt, da det kom frem, at Sønderjyske-spilleren Mads Hvilsom skulle have sendt en besked via Snapchat til Hobro-spilleren Jesper Bøge med følgende ordlyd: 'Fedt at komme ind og have fået at vide, at man ikke måtte score, selv om vi var kommet bagud. Men alle andre hold ville have gjort lige som os'.

Fordi Sønderjyske tabte den pågældende kamp mod FCM i marts betød det, at Hobro kom i 'den svære' nedrykningspulje, mens Sønderjyske selv kom i 'den lette'.

Siden har begge klubber dog klaret sig fri af nedrykning, og de har begge sikret sig endnu en sæson i Superligaen.

Nu kommer der heller ikke et juridisk efterspil, der laver om på det.