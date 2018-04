Forsvarsspilleren Mikkel Rask er i gang med sin sidste sæson som professionel fodboldspiller.

Når superligasæsonen er ovre går AGF-spilleren på fodboldpension, da hans krop ikke længere kan holde til at spille på topniveau.

Det er smerter i ryggen, som får Mikkel Rask til at stille støvlerne på hylden, siger han ifølge AGF's hjemmeside.

»Efter mine mange år i fodbold har jeg nu næsten hele tiden smerter i min ryg, der plager mig i stigende grad. Så også med tanke på at jeg ikke er så ung mere, så lakker det under alle omstændigheder mod enden for mig.«

»Nu har jeg så fra sommer fået en spændende mulighed i en dansk virksomhed, hvor jeg skal beskæftige mig med salg på internationalt niveau.«

»Det er en mulighed, jeg gerne vil gribe. Så alt i alt er det rette tidspunkt nu kommet til at sige stop,« siger Mikkel Rask.

Forsvarsspilleren er kendt for sin enorme springkraft. Den har sørget for mange mål, men da han scorede sit foreløbig sidste mål som professionel, var det med fødderne, da AGF - i øvrigt som det seneste hold - slog Brøndby i august.

Mikkel Rask skiftede til AGF i januar 2017. Tidligere har han optrådt for Randers, Viborg, Diyarbakirspor, Fredericia og Hjørring.

Han har spillet 176 kampe i landets bedste række. Det har ført 17 mål med sig.

/ritzau/