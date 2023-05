»Det har været nogle hyggelige og dejlige ture. Indtil nu.«

Sådan lyder det fra Kamilla Tønder, der sammen med veninden Line var taget til Odense Stadion med deres sønner Elias og Holger og yderligere fire holdkammerater fra den lokale fodboldklub.

De har tidligere været i både Aarhus, Silkeborg og Herning for at bakke op om deres lokale helte fra AC Horsens, men fredagens kamp mod OB på udebane fik en langt mere dramatisk afslutning.

Efter at have hilst på Horsens-spillerne efter kampen går Kamilla Tønder og resten af gruppen ud af Odense Stadion, men hurtigt bliver de passet op af to vagter.

Kamilla Tønder (th.), veninden Line (tv.) og drengene, der alle spiller sammen i fodboldklubben FC Horsens. Foto: Privatfoto

»Vi følger lige med jer,« siger vagterne ifølge Kamilla Tønder.

»Kort efter kommer sikkerhedschefen fra AC Horsens og siger: 'I skal bare væk, og det skal være nu.' Så kommer der yderligere to vagter hen og siger: 'Hvor holder jeres bil?'« uddyber hun.

De får besked på at løbe efter bilen, men da de holder relativt langt væk, beslutter Kamilla Tønder at løbe alene efter sin bil.

Imens bliver veninden Line stående med børnene, hvorefter yderligere tre vagter tilslutter sig til gruppen.

»De står med syv vagter omkring sig, og lige pludselig kommer der fire politibiler og passer dem op og slår ring om dem,« fortæller Kamilla Tønder og fortsætter:

»Drengene kan høre over radioen, at der bliver råbt: 'De kommer nu, de kommer nu'. Inden politiet kører, bliver der råbt: 'Få trøjerne af de drenge nu'.«

Kamilla Tønder drøner tilbage i bilen og bliver også bedt om at tage sin trøje af. Hun samler Line og alle fodboldkammeraterne op, hvorefter de kører væk fra stadion.

Og selvom de kom helskindet fra Odense, har episoden sat sine spor.

Kamila Tønder og sønnen Elias. Foto: Privatfoto

»En af drengene vågnede klokken 4 om natten og var bange og badet i sved. Vi har fået talt det igennem med drengene, men flere af dem ønsker ikke at komme på Odense Stadion igen,« siger hun.

»Det er de få, der ofte får lov til at skabe negativ stemning. Der var 13.000 på stadion, og vi snakker ni-ti stykker, som får lov at ødelægge det sidste. Jeg synes, det er vildt ærgerligt, at det er laveste fællesnævner, der nogle gange skal bestemme det hele.«

Trods den dramatiske oplevelse understreger Kamilla Tønder, at de alle havde en god oplevelse inde på stadion, hvor især AC Horsens-spillerne Marcus Bobjerg og Alexander Ludwig får stor ros.

»Selvom vi ligger til nedrykning, står der stadig nogle AC-spillere, som kommer hen og tager sig af drengene, kan huske deres navne og giver dem highfives. Det gør, at sådan en oplevelse kan tales tilbage i, at vi havde en god oplevelse på stadion.«

AC Horsens-spillerne Marcus Bobjerg og Alexander Ludwig gav drengene, der alle er mellem ni og ti år, en kæmpe oplevelse. Foto: Privatfoto

Søren Kjær, der er sikkerhedschef i AC Horsens, bekræfter episoden over for B.T.

»Da de første Odense-fans dukkede op, var jeg en smule bekymret for, at det kunne udvikle sig. Men busserne var på vej væk, og så bad jeg dem om at komme hurtigt væk i deres bil, så det ikke udviklede sig – eller kunne udvikle sig,« siger Søren Kjær og fortsætter:

»Hvad folks hensigter var, er svært at bedømme, for det var politiet og Odense-folk, der tog sig af de mennesker, der dukkede op. Mit fokus var at få vores egne fans sikkert væk.«

OB vandt fredagens Superliga-kamp med 2-1 over AC Horsens.