AGF har skrevet kontrakt med den 20-årige angriber Søren Tengstedt, der skifter fra AaB per 1. august.

Det meddeler den aarhusianske klub torsdag.

Tengstedt tiltræder på en fireårig kontrakt.

I den indeværende sæson har han scoret to mål i 12 superligakampe for AaB, og han fik i januar debut på det danske U21-landshold i en venskabskamp mod Slovakiet.

Et af superligamålene scorede han mod netop AGF i juni måned.

»Søren er en ung, lovende offensivspiller, der i dette forår ikke har behøvet ret meget spilletid i Superligaen på at give flere prøver på det uomtvistelige potentiale, han besidder.«

»Han er en spiller, der er rigtig dygtig i kombinationsspillet i og rundt om modstanderens straffesparksfelt.«

»Der sidder et rigtigt godt venstreben på ham, og så kan han stort set spille på alle de offensive positioner og kommer til at give os yderligere dimensioner i vores angrebsspil,« siger AGF-sportschef Peter Christiansen i en pressemeddelelse.

Søren Tengstedts kontrakt med AaB udløber den 31. juli, og han har ikke ønsket at forlænge den.

Derfor kunne den nordjyske klub allerede i sidste uge melde om den forestående afsked med spilleren, der skiftede til AaB som U13-spiller.

Angriberens afsked fremkaldte derfor også skuffelse hos AaB-træner Jacob Friis.

»Personligt havde jeg absolut gerne set, at han havde fortsat i AaB. Vi bruger en del år på at udvikle talenter som ham, og målet er, at de spiller en masse kampe og vinder noget med AaB's førstehold, inden de tager afsted,« sagde Jacob Friis ved den lejlighed.

Søren Tengstedt selv begrundede sin beslutning med ordene:

»For mig handler det udelukkende om, at jeg gerne vil prøve noget nyt, og derfor har jeg valgt at finde en anden klub fra den kommende sæson, men jeg vil gerne takke alle i AaB for mine syv år i klubben,« sagde Søren Tengstedt.

/ritzau/