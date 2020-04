Uvished, manglende fællesskabsfølelse og intet fast holdepunkt.

Det er blandt andet noget af det, der fylder størstedelen af flere Superliga-fans' hverdag i øjeblikket, mens Superligaen er sat ud af spillet på grund af coronavirussen.

»Rigtig mange af os har store dele af vores netværk omkring klubben og fodboldholdet, og derfor slår det jo ekstra hårdt i øjeblikket,« fortæller Sarah Agerklint, der er formand for Brøndby IFs officielle fanklub, Brøndby Support, til B.T. om den fodboldsult og hungren efter fællesskab, flere Superliga-fans savner for tiden.

Og det savn blev ikke mindre af, at Kåre Mølbak, der er direktør i Statens Serum Institut, i weekenden kom med den nedslående melding: 'Regn med social afstand i mindst et år'.

Der er lange udsigter til, at de tomme tribuner i landets Superliga-klubber igen bliver fyldte. Her Sydsiden på Brøndby Stadion.

Netop den melding har ramt flere danske fodboldfans hårdt, og udsigten til flere måneder med tomme tribuner på de danske Superliga-stadions er da også svær at håndtere, lyder det fra Brøndby Support-formanden:

»Der var mange, der fik sig noget af en mavepuster på den (Kåre Mølbaks udmelding, red.). Jeg tror, vi alle sammen fik et lille gok i nødden, og for rigtig mange - især os, der arbejder frivilligt - kan det være svært at holde gejsten oppe i øjeblikket.«

Sarah Agerklint fortæller desuden, at den enorme uvished gør, at fansene sidder tilbage med en række spørgsmål, som de ikke kan få svar på.

»Hvornår kommer vi i gang igen? Ovelever klubben? Og hvilken påvirkning kommer det her til at have på den længere bane? Vi har en masse gæt, men vi ved jo ikke noget,« siger hun.

AGF-fans må væbne sig med tålmodighed, før de igen kan komme på stadion.

Vest for Storebælt mærker de også uvisheden hos AGF, og her er De Hviii'e enig med fanklubben fra Vestegnen i, at hverdagen føles tom for mange fans.

»Folk mangler noget i deres hverdag. De mangler deres rutiner og det sociale. Usikkerheden fylder jo rigtig meget, og vi vil rigtig gerne gøre noget for at hjælpe vores klub, men vi ved ikke, hvilke rammer vi kan agere inden for,« siger David Thorbjørn Møballe Knudsen, der er formand for AGF Fanclub Aarhus.

Divisionsforeningen har en ambition om, at Superliga-sæsonen skal afsluttes og færdigspilles inden august, da man mener, at det er realistisk at gennemføre sæsonen uden tilskuere.

Derfor har man nu fremlagt tre scenarier for, hvordan Superligaen og den danske pokalturnering kan spilles færdig med genoptagelse fra midten af maj.