Regeringen er havnet i mindretal, efter der mandag var forhandlinger med rets- og idrætsordførere fra Folketingets partier.

Ifølge B.T.s oplysninger er der således et flertal, der er klar til at acceptere flere tilskuere på de danske stadions.

Det stemmer overens med det, som Ekstra Bladet har beskrevet tidligere på aftenen.

Det er således en alliance bestående af Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Nye Borgerlige, der er parate til at lukke flere tilskuere ind til kampe i de bedste danske fodboldrækker.

Noget de allerede vil lade ske fra den kommende weekend, ligesom de er parate til at give muligheden for fuld kapacitet, når den nye sæson starter.

Men den holdning deler regeringen ikke.

De vil derfor sammen med SF og Enhedslisten først mødes igen 20. august for at diskutere, hvor meget yderligere man kan åbne op for tilskuere i Superligaen.

B.T. har været i kontakt med Venstres idrætspolitiske ordfører, Britt Bager, der er alt andet end tilfreds med regeringens holdning.

»Regeringen kan ikke sidde et flertal overhørig. Vi vil gerne åbne op og give klubberne mulighed for at sælge både sponsorater og sæsonkort her og nu. Klubberne har indtil nu håndteret det her formidabelt, og det kan ikke nytte noget, at vi ikke viser dem noget tililid. Men det ønsker regeringen tilsyneladende ikke at give,« siger hun og fortsætter:

»Jeg forventer, at en minister og en regering lytter til et flertal i Folketinget. Det er sådan et demokrati fungerer. Det er flertallet, der beslutter, hvad der skal ske, og nu er regeringen i mindretal, og så må de indrette sig. Jeg synes, det er dybt alvorligt, og i Venstre er vi villige til at gå meget langt, hvis regeringen sætter et flertal overhørigt.«

Britt Bager understreger, at man naturligvis forbeholder sig retten til at ændre på beslutningen, hvis der hen over sommeren sker en dramatisk udvikling i smittetrykket eller i antallet af indlagte.

Det var kulturminister Joy Mogensen og justitsminister Nick Hækkerup, der deltog i forhandlingerne for regeringen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra kulturministeren.