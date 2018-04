Silkeborg-direktør Kent Madsen påpeger, at klubberne i forvejen er udfordret med at skaffe løn til herrerne.

Silkeborg. Kvindekommissionens forslag om, at alle 14 klubber i Alka Superligaen skal have et elitehold for kvinder, bliver ikke modtaget med udelt begejstring.

I hvert fald ikke hvis man spørger Kent Madsen, der er administrerende direktør i Silkeborg.

- Jeg bryder mig ikke om at blive tvunget til noget som helst, og vi har udfordringer nok med at skaffe lønkroner til de drenge, vi har i forvejen, siger Kent Madsen til TV2's hjemmeside.

Han mener, at forslaget om at skabe 14 elitehold for kvinder blandt andet er kommet for at skabe opmærksomhed om den rapport, som Kvindekommissionen mandag offentliggjorde.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, kalder Kvindekommissionens forslag "visionært", men han påpeger samtidig, at der skal være realisme i det, hvis forslaget skal blive til noget.

Han er ikke sikker på, at der er plads til 14 klubber med elitefodbold for kvinder i Danmark.

- Klubberne er små virksomheder, så man må også se på, hvad der økonomisk er muligt, siger Claus Thomsen.

