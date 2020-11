Med 1-1 og et point hver er Lyngby og AC Horsens begge ærgerlige over udfaldet af fredagens vigtige bundgyser.

Lyngby og AC Horsens delte fredag aften med 1-1 i en superliga-dyst mellem de to nederst placerede hold i ligaen, og det resultat er der ikke den store tilfredshed med i de to bundklubber.

Det ene point betyder nemlig, at begge hold har tre point og fortsat har et godt stykke op til 10.-pladsen. Her er Randers FC fire point foran - endda for en kamp mindre.

Derfor mener AC Horsens-cheftræner, Jonas Dal, da også, at det er holdene over Horsens og Lyngby, som særligt kan være tilfredse med fredagens resultat.

- Den store vinder i kampen er vel de hold, som ligger over os. Det var ikke planen, men når det ikke kan være anderledes, så må vi tage til takke med et point.

- Men det er klart, at vi skal til at have fat i nogle af de hold over os, siger Jonas Dal, mens Horsens-målscorer Bjarke Jacobsen stemmer i.

- Det var lidt en must win-kamp, som vi ikke vandt, og det er vi sindssygt skuffede over, siger Jacobsen, som headede Horsens foran efter 11 minutters spil.

I Lyngby-lejren er midtbanespiller og målscorer til 1-1 på et flot frispark, Victor Torp, også af den overbevisning.

- Sejren skulle være kommet i dag, så jeg er ret skuffet over, at vi ikke vandt, siger Torp og fortsætter:

- Ingen af holdene havde stilet efter et point inden kampen, og det ene point gør det mere besværligt for os begge. Så det er ærgerligt, at vi nu stadig står tilbage uden en sejr.

Lyngby-profilen Mathias Hebo Rasmussen er mere rolig og tager de lange briller på med 13 runder tilbage af grundspillet.

- Der er lang tid igen, og det handler for os om ikke at komme for langt væk fra de hold, der ligger over os. Fire point er til at klare, men Randers har selvfølgelig en kamp i hånden, så tre point ville have varmet, siger Hebo Rasmussen.

Randers FC spiller sin kamp i niende runde på mandag. Her venter FC København på udebane, og med en sejr kan Randers altså gå syv point foran de to bundhold.

Over Randers FC ligger OB og FCK med ti point efter otte kampe.

