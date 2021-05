Den tekniske chef i Vejle Boldklub, Jacob Krüger, fratræder sin stilling.

Det skriver Vejle Boldklub på deres Facebook.

I søndags sikrede Vejle Boldklub sig overlevelse i Superligaen, og bare få dage efter stopper Jacob Krüger.

Det er Jacob Kruger selv, som har taget beslutningen i løbet af foråret om at trække stikket.

1 - 0 til VB ved Allan Sousa (VB - 50) Superliga: Vejle Boldklub - SønderjyskE søndag den 9 maj 2021. Vejle Stadion.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker

Den tidligere Superligaspiller har i en årrække varetaget rollen som teknisk chef, der har store ligheder med arbejdsopgaverne for en sportschef, men nu har han søgt andre udfordringer uden for fodboldverdenen og skal ikke til en konkurrerende klub.

»Jeg har været utrolig glad for at være en del af Vejle Boldklubs nyere historie og den rejse, klubben har været på i min tid. Det er en klub, som betyder meget for mange, som har en stor opmærksomhed på sig, og som møder enorm opbakning. Når jeg vælger at stoppe nu, skyldes det i virkeligheden flere faktorer,« fortæller Jacob Krüger og fortsætter:

»Først og fremmest var min målsætning at aflevere Vejle Boldklub der, hvor klubben hører hjemme. Det havde jeg fuld tillid til ville lykkes. Dernæst er det ingen hemmelighed, at jobbet som teknisk chef er et, hvor man er på 24/7. Det er naturligt, at man på et tidspunkt mærker efter og kigger mod andre muligheder.«

I stedet er det nuværende assistenttræner Johan Sandahl, der bliver ny teknisk chef i klubben. Det skriver Vejle Boldklub på sin hjemmeside.

»Jeg ser frem til opgaven med at etablere Vejle Boldklub i 3F Superligaen sammen med resten af organisationen og den sportslige sektor. Samtidig vil jeg gerne takke Jacob for den seneste måneds intense samarbejde og overdragelse. Det var Jacob, der fik mig tilbage til Vejle Boldklub, og jeg overtager et stærkt og solidt fundament fra ham,« fortæller Johan Sandahl.