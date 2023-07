Det er ikke hver dag en tidligere Superliga-topscorer vender tilbage Danmark efter seks år i udlandet.

Men nu er det en realitet!

Som B.T. kunne fortælle, så skifter Marcus Ingvartsen Mainz ud med FC Nordsjælland for den nette sum af 22 mio. kroner.

»Jeg håber at kunne bidrage med et højt niveau og forhåbentlig score en masse mål, og derved hjælpe klubben med at fortsætte den flotte udvikling den er i,« singer han til klubbens hjemmeside.

Den 27-årige angriber med en enkelt landskamp på cv'et havde to år tilbage af sin aftale i Tyskland, men FC Nordsjælland kunne lokke deres tidligere bomber hjem.

FCN var en perfekt affyringsrampe for Ingvartsen, da han skulle ud i Europa og prøve talentet af, og lige nu står klubben i en gunstig position med en andenplads fra sidste sæson.

Derudover har de fået søsterklub i San Diego, der kommer til at indtræde i MLS i starten af 2025.

Ingvartsen havde sin bedste sæson på målfronten tilbage i 2016/2017-sæsonen, hvor han scorede 23 gange for FCN, og den målform vil han gerne genfinde.

Siden den sæson har han tørnet ud for Genk, Union Berlin og Mainz.

»Det er helt fantastisk at kunne byde Marcus hjem til FC Nordsjælland efter seks år i udlandet, hvor han har vist, hvilke kvaliteter han besidder. Det har vi fulgt med i gennem alle hans år i belgisk og tysk fodbold, så da vi sad og kiggede på forstærkninger frem mod den kommende sæson, var hans navn selvfølgelig øverst på listen,« siger sportschef Jan Laursen.

Farum-klubben snupper Ingvartsen foran FCM, der også var ude efter manden, der scorede 12 gange for Mainz sidste uden at være fast mand.

Men det blev FC Nordsjælland, der overraskende løb med angriberens underskrift.