Martin Jensen scorede et brag af et mål i 1. divisionskampen mod Vejle. Fremad Amager fik dermed 1-1.

Vejle. Vejle var på vej mod første sejr i 2018 efter tre gange 0-0 i forårets kampe, men et langskudsmål af Fremad Amager forhindrede den plan.

I stedet endte kampen i 1. division 1-1, men Vejle kan dog glæde sig over den første scoring i år efter de tre nulløsninger.

Pointtabet betyder, at Vejle ligesom Vendsyssel har 42 point, men i kraft af en bedre målscore ligger nordjyderne på førstepladsen, der ved udgangen af sæsonen medfører direkte oprykning til Superligaen.

Vendsyssel besejrede tidligere på dagen Esbjerg 3-2 i en dramatisk kamp, der blev afgjort af et selvmål i slutminutterne.

Vejles Mads Greve scorede målet, der var Vejles første i 2018. Det gjorde han et minut før pausen, men det rakte ikke til sejr for Vejle.

Efter godt en time tog Fremad Amagers Martin Jensen nemlig chancen udefra, og med et brag af et langskud sendte han bolden op i krydset til 1-1.

Vejle pressede på, men Fremad Amager havde også chancer til at nappe alle tre point.

Der blev dog ikke scoret yderligere, og dermed er Vejle fortsat uden sejr i 2018.

Fremad Amager slås for overlevelse i den anden ende af tabellen, og her falder pointet på et tørt sted. Amagerklubben har 28 point efter 23 kampe og er ti point over nedrykningsstregen.

/ritzau/