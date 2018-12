Mens hele Argentina føler sig forhånet og græmmer sig foran skærmen, spilles den største klubkamp nogensinde i Argentina på spansk jord i Madrid.

Buenos Aires var klar. Fodboldfansene kunne ikke vente. Medierne eksploderede i optakter.

Den største klubkamp i argentinsk fodboldhistorie stod for døren, da hovedstadsrivalerne River Plate og Boca Juniors havde kvalificeret sig til finalen i Copa Libertadores, Sydamerikas svar på Champions League, for første gang nogensinde. Et "Superclásico"-opgør over to kampe i finalen om hele Sydamerika.

Men historien om finalen over alle finaler i Argentina er i stedet endt i en kæmpe skandale med den altafgørende finale placeret i Madrid efter ballade i Buenos Aires.

Freelancejournalist og kommentator Morten Glinvad var rejst til Argentina for at overvære den anden af de to finaler på Rivers hjemmebane efter 2-2 i den første kamp.

Men en gruppe River-fans angreb Bocas spillerbus med sten og peberspray på vej til stadion, og så måtte kampen udskydes. Flere gange.

I sidste instans valgte Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) at flytte opgøret til Bernabéu i Madrid. En ekstremt kontroversiel beslutning på det fodboldgale kontinent.

- Det, der skulle have været et højdepunkt i argentinsk fodboldhistorie med den største klubkamp nogensinde, er blevet en skændsel. En skamplet, som har udstillet problemerne i argentinsk fodbold, siger Morten Glinvad.

- Det bliver lidt set som en hån mod nationen. De taber ansigt, både fodboldpolitikerne og de politiske ledere for nationen. Det bliver jo signaleret, at Argentina ikke er opgaven voksen.

Han og omkring 66.000 andre tilskuere gik forgæves den aften i november, og siden er fulgt et farceagtigt og langstrakt efterspil.

Boca appellerede til, at River skulle taberdømmes på grund af episoden. Dermed ville Boca kunne løfte trofæet uden kamp. River nægtede samtidig at flytte kampen fra sin hjemmebane.

Conmebol fejede begge klubbers ønsker af banen og stod fast på, at kampen skulle spilles i Madrid. Det samme gjorde Den Internationale Sportsdomstol (CAS), da Boca Juniors forlangte at få tildelt en skrivebordssejr.

Og på trods af at der er mange River- og Boca-fans i Spaniens hovedstad, så er netop Madrid et ildeset valg for mange sydamerikanere.

- Der er hele symbolikken i, at man tager kampen fra Argentina og lægger den i lige præcis Madrid. Der er nogle, som lidt ironisk siger, at Copa Libertadores er blevet til Copa Conquistadores.

- Altså fra at være blevet opkaldt efter Sydamerikas befriere, så er turneringen nu blevet taget tilbage til koloniherrerne, og det er lidt af et slag i ansigtet på især Argentina, men også hele Sydamerika, at gå den vej, forklarer Morten Glinvad.

En af de store legender i Boca Juniors, den tidligere stjernespiller Juan Román Riquelme, mener også, at storheden er gået af finalen.

- Det bliver ikke det samme. Uanset hvor meget jeg ønsker, at Boca vinder trofæet, så burde finalen blive spillet i vores eget land, sagde han tidligere på ugen ifølge AFP.

- Sådan som det er blevet, må det betragtes som den dyreste venskabskamp i historien, tilføjede han ironisk, med henvisning til hvor dyrt det ville være for fansene at rejse til Madrid og se den skandaleombruste kamp.

Henholdsvis onsdag aften og torsdag morgen landede Boca og River modvilligt i Madrid. Begge afklaret med, at der ikke var andet valg, hvis ikke det skulle ende i en endnu større skandale.

- At spille en finale mellem Boca og River i Madrid er underligt. Men som spiller er det vigtigt at fokusere på kampen, siger Boca-angriber Carlos Tévez.

Opgøret i Madrid begynder klokken 20.30.

