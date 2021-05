Juventus, Real Madrid og Barcelona føler sig under tvang og pres, efter Uefa har åbnet sag mod dem.

De tre tilbageværende klubber bag udbryderligaen Super League udtrykker voldsom utilfredshed med, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har åbnet sag mod dem.

I en samlet udmelding kalder FC Barcelona, Juventus og Real Madrid det for alarmerende.

Klubberne skriver, at Uefas fremgangsmåde strider mod domstoles advarsler om, at forbundet ikke bør skride til handling, mens der kører en juridisk sag.

Klubberne vil ikke tolerere det, lyder det.

- Barcelona, Juventus og Real Madrid vil ikke give efter for nogen form for tvang eller pres og vil fortsætte med at udvise fast vilje til at debattere de presserende løsninger, som fodboldverdenen kræver i dag.

- Enten moderniserer vi fodbold, eller også vil vi være vidner til fodboldens uundgåelige ødelæggelse, skriver klubberne.

Uefa iværksatte 12. maj en undersøgelse af storklubbernes involvering i planerne om oprettelsen af Super League-projektet. Tirsdag blev det til en regulær disciplinærsag.

Forbundets meddelelse var ganske kort. Der blev hverken opsat en tids- eller strafferamme for sagen, men Uefa følger sjældent en undersøgelse op af en disciplinærsag, uden at der kommer en straf efterfølgende.

I alt 12 klubber stod bag planerne om Super League, men de ni af dem trak sig hurtigt efter 18. april, hvor planerne blev præsenteret for omverdenen.

De ni klubber - Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, AC Milan, Inter og Atlético Madrid - har siden forpligtet sig til at være en del af Uefas turneringssystem.

Derudover betaler de hver især over 100 millioner kroner i bøde til børne-, ungdoms,- og græsrodsfodbold i Europa.

Juventus, Real Madrid og Barcelona har nægtet at droppe planerne om Super League. Uefa har fra starten varslet sanktioner.

/ritzau/