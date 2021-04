Projektet med European Super League har ingen fremtid, siger udbryderligaens medstifter Andrea Agnelli.

Så er det slut.

Udbryderligaen European Super League kan ikke længere fortsætte, siger Super League-næstformand og Juventus-formand Andrea Agnelli ifølge Reuters.

Meldingen kommer, efter at seks engelske Premier League-klubber trak sig fra Super League sent tirsdag aften og natten til onsdag.

Andrea Agnelli kan heller ikke se projektet udfolde sig i fremtiden efter de engelske klubbers exit.

- For at sige det ligeud og være ærlig, nej, det er åbenlyst ikke tilfældet, siger Agnelli til Reuters.

De seks engelske klubber, der var med i planerne om Super League, og som nu har trukket sig, er Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool og Arsenal.

De øvrige seks klubber var Real Madrid, FC Barcelona og Atlético Madrid fra La Liga samt Inter, AC Milan og Juventus fra Serie A.

Endnu har de seks klubber ikke meldt noget officielt ud, men med Agnellis dødsstød til projektet virker det kun til at være et spørgsmål om tid.

Andrea Agnelli siger dog også, at han stadig mener, at europæisk fodbold trænger til forandringer. Han fortryder ikke, at udbryderligaen blev forsøgt søsat for omkring to døgn siden.

- Jeg er stadig overbevist om det smukke ved projektet, siger Andrea Agnelli.

Han mener, at Super League kunne have været den bedste turnering i verden.

- Men jeg må erkende, at jeg ikke tror, at dette projekt stadig er kørende nu, siger Andrea Agnelli.

Efter søndagens annoncering af Super League er kritikken væltet ned over projektet og de 12 stiftende klubber.

Nationale og internationale forbund, politikere og fans har langet hårdt ud efter Super League, og det har været medvirkende til, at det hele er faldet til jorden.

/ritzau/