Hvem fortjener at bruge ged-emojien – emojien, der symboliserer alle tiders bedste fodboldspiller – Ronaldo eller Messi?

Det spørgsmål deler vandene i fodboldkredse, hvor man i årevis har diskuteret, hvem af de to superstjerner, som har domineret verdensfodbolden i de sidste 10-15 år, der er den bedste.

Nu kommer svaret fra uventet kant. Et særligt computerprogram, som forskere har pumpet med informationer fra Lionel Messi og Cristiano Ronaldos karriere, kommer til en klokkeklar konklusion: Messi er med afstand den største.

Det er professor Jesse David ved KU Leuven Universitet, som sammen med dataeksperter fra SciSports har analyseret Messi og Ronaldos kampe i La Liga fra 2013 til 2018.

Foto: ALEJANDRO GARCIA Vis mere Foto: ALEJANDRO GARCIA

Jesse David forklarer, ifølge The Sun, at der i gennemsnit er 1600 aktioner i en fodboldkamp, hvor scoringer og assists eksempelvis er nogle af de mest afgørende.

Dem har Ronaldo og Messi leveret i læssevis af for henholdsvis Real Madrid og FC Barcelona.

Men så er der alle de andre mere eller mindre vigtige aktioner i en kamp. Og det er særligt her, at Messi overgår sin mangeårige rival til titlen som verdens bedste fodboldspiller.

Faktisk scorer Messi næsten dobbelt så højt som Ronaldo i computerprogrammets udregninger. Det er særligt fra 2016-sæsonen, at argentineren lægger afstand til portugiseren. Forklaringen er simpel.

Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Vis mere Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Ronaldo er simpelthen ikke involveret så meget i kampene i de ting, der foregår længere nede på banen, da han i de år udviklede sig mere og mere til at blive en udpræget målscorer.

Messi derimod er blevet mere og mere centralt placeret på holdet i FC Barcelona, hvorfor han både excellerer i opspillet, er med til at få spillet til at flyde, dribler oftere samt leverer flere og flere assists, mens han samtidig har holdt sit vilde målsnit, som følger trop med Ronaldos ditto.

Det har givet et udslag i computeranalysen af de to stjerners præstationer til Messis fordel i de nævnte sæsoner.

Så konklusionen er altså klar: Messi har været næsten dobbelt så god som Ronaldo og kan derfor i højere grad end Ronaldo tillade sig at bruge ged-emojien og kalde sig GOAT – the greatest of all time ... verdens bedste nogensinde.