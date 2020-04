Det er ikke tidspunktet at tænke på at spille fodbold i Serie A i maj, mener flere viruseksperter.

I Italien er der planer om at påbegynde træning og kampe i maj til trods for udbruddet af coronavirus.

Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) meddelte mandag, at man vil teste alle spillere i Serie A for coronavirus, før man giver tilladelse til træning og kampe i maj.

Den plan bliver skudt ned af to sundhedseksperter, der kalder det for risikabelt.

Giovanni Rezza, som er en af de førende viruseksperter ved Italiens nationale sundhedsinstitut ISS, vurderer, at planen er urealistisk.

- Fodbold er en kontaktsport med risiko for, at man kan smitte hinanden. Det er blevet foreslået at observere og teste spillere ofte.

- Jeg mener ærligt talt, at det er at gå for langt. Og vi er næsten allerede inde i maj, siger Giovanni Rezza ifølge AFP.

Han anbefaler ikke at starte op allerede i maj, men understreger, at det er politikerne, der bestemmer.

Ranieri Guerra, virusekspert i Verdenssundhedsorganisationen WHO, er helt på linje med den anbefaling.

- Jeg mener, at man slet ikke skal tænke på store kampe med masser af tilskuere i denne situation, siger Ranieri Guerra ifølge dpa.

Selv kampe uden tilskuere vil WHO ikke anbefale på nuværende tidspunkt.

- Vi er ikke nået til et punkt i epidemien, som tillader os at genstarte store begivenheder. Det bør stå helt klart, siger han.

Han fortæller, at man i WHO undersøger muligheden for at spille fodbold på en forsvarlig måde.

Indtil nu lyder den simple konklusion, at det er umuligt at dyrke sporten uden at holde den nødvendige afstand, og derfor frarådes det.

Italien er et af de lande, der er hårdest ramt af coronavirus. Over 159.000 mennesker er smittet med coronavirus i Italien, og mere end 20.000 er døde.

/ritzau/