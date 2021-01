Liverpool-træneren Jürgen Klopp kan mere end bare at være træner.

Han er nemlig også rigtig god til at lave reklamer – så god, at han sidste år tjente hele 56 millioner kroner på det. Det skriver Daily Mail.

Og det er altså penge, han tjener ved siden af sin løn fra Liverpool, som lyder på næsten 135 millioner kroner om året. Han beholder dog ikke alle pengene selv.

Han er del af 'Common Goal', hvor spillere og trænere donerer en procent af deres bruttoløn til velgørenhed, og i Klopps tilfælde går det til velgørende projekter i Liverpool, den tyske by Erfurt og Cape Town.

Foto: MARTIN RICKETT Vis mere Foto: MARTIN RICKETT

Det store reklamebeløb blev afsløret tirsdag i en økonomisk analyse foretaget af et fransk fodboldmagasin.

Klopp er en eftertragtet herre af blandt andet bilproducenter, sportstøjsforhandlere, bryggerier samt slikfirmaer.

I sommer underskrev han for eksempel en aftale om at promovere chokoladen Snickers til EM i fodbold.

Klopps rådgiver, Marc Kosicke, har dog afvist flere virksomheder, som har været interesserede i at samarbejde med den populære træner.

Foto: JOHN THYS Vis mere Foto: JOHN THYS

»Vi besluttede, at Jürgen står for 'Made in Germany'. Vi har formået at sikre, at det kun er tyske virksomheder, han promoverer.«

Klopps nuværende samarbejdspartnere er: VR-Bank, Deutsche Vermögensberatung (konsulentfirma, red.), Opel, Sky TV og Erdinger Weißbräu, der er en tysk producent af øl.

Klopp har tidligere reklameret for Puma, New Balance, Game Football Empire og Adidas.

Der er dog grænser for, hvad Klopp vil reklamere for. Det fortæller Kosicke:

»Det er vigtigt for os, at de involverede ved, at Jurgen primært er fodboldtræner.«

»Han er ikke på sociale medier, og siden han tog Liverpool-jobbet i 2015, har han kun optrådt en gang som gæst i et tv-show for Sky Sports i september 2016.«

Klopp sagde blandt andet nej til at medvirke i BBC's 'The Graham Norton Show' efter at have vundet Champions League i 2019.

Derudover har Liverpool-træneren sagt nej til at medvirke i dokumentarfilmen 'All or Nothing', som omhandler Manchester City og Tottenham.