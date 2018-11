Midtbanespillere scorede tre af OB's mål i 4-2-sejren ude over Hobro. Pål Kirkevold scorede i sit comeback.

OB er klar til kvartfinalen i landspokalturneringen.

Det står klart efter tirsdagens 4-2-sejr på udebane over superligakonkurrenten Hobro.

Fynboerne nød godt af at have målfarlige midtbanespillere i opgøret. Casper Nielsen blev dobbelt målscorer, mens Jens Jakob Thomasen scorede en enkelt gang for OB. Fynboernes sidste mål blev scoret af angriberen Anders K. Jacobsen.

Begge hold gav flere normale reservespillere chancen fra start. Mest opsigtsvækkende i holdopstillingerne var det, at Hobro havde den 19-årige amerikaner Christian Cappis med på midtbanen.

Cappis indgik en kontrakt med Hobro tidligere tirsdag efter at have prøvetrænet i klubben.

Den unge amerikaner kunne dog ikke forhindre, at Casper Nielsen drejede bolden i krydset allerede i det 12. minut.

Det var første halvlegs eneste mål. Anden halvleg blev langt mere målrig.

I løbet af halvlegens første ti minutter blev der scoret fire gange. Først udlignede Sebastian Grønning til 1-1, inden Casper Nielsen atter sendte OB i front i halvlegens tredje minut.

Tre minutter senere scorede Jens Jakob Thomasen til 3-1, inden Hobro-lejren og 1017 tilskuere kunne glæde sig over en episode, der på den længere bane kan få positiv betydning for Superligaens bundhold.

Sidste sæsons superligatopscorer, nordmanden Pål Alexander Kirkevold, var blevet skiftet ind i pausen, og i det 55. minut reducerede han til 2-3.

Kirkevold var senest i aktion 1. september, og han har blot spillet tre superligakampe i denne sæson på grund af skader.

Den tilbagevendte bomber måtte dog se tirsdagens modstandere sikre pokalavancementet.

Et kvarter før tid opsnappede Anders K. Jacobsen en dårlig tilbageaflevering, og han lobbede bolden over den normale reservemålmand Adrian Kappenberger.

/ritzau/