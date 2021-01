Han storhitter i Premier League, men Pierre Emile Højbjergs rejse til succes i stjerneligaen har været lang.

I et åbenhjertig med sin nuværende klub, Tottenham, kalder Højbjerg teenage-versionen af sig selv for 'skør'.

Det var dengang, han som 17-18-årig fik fint med spilletid på Pep Guardiolas suveræne Bayern München-mandskab, men siden gik det ned ad bakke.

»Skøre 19-årige Pierre troede, at han skulle spille kampene, at han skulle spille en rolle, og mente, at han fortjente at spille. Men det var ikke tilfældet, så jeg måtte ud og bevise mig selv og blive den bedste version af mig selv et andet sted,« siger den danske landsholdsstjerne.

Bayern München var – også dengang – i de år 2013-2016 blandt Europas bedste med stjerner som Arjen Robben, Robert Lewandowski og Xabi Alonso på holdet.

Men den danske teenager ville have mere og mere spilletid og en større rolle på holdet, hvilket i sidste ende betød, at han i 2016 måtte bryde med den tyske storklub, inden han havde fået sit gennembrud i den røde trøje.

Men han har kun godt at sige om sine lærerige år under Pep Guardiolas ledelse i den tyske mesterklub, som har nåede at spille 25 kampe for.

»Jeg lærte meget. Det er sandt. Jeg er stolt over at have været en del af det hold på det tidspunkt i klubbens historie. Jeg kan ikke huske et bedre hold i Bayerns historie end det, vi havde på det tidspunkt,« siger han.

Efter et par efterfølgende noget ufrugtbare ophold i tyske klubber havnede Højbjerg i Southampton i 2016. Siden skiftede han i sommer en hylde op til Tottenham.

Her har han udviklet sig til at blive en populær skikkelse hos Spurs-fansene, og han er blevet en nøglespiller for manager José Mourinho.

»Jeg er stolt af den, jeg er, som spiller, men jeg vil gerne være bedre, Jeg skal blive bedre. Det er en stor motivation. Min motivation er større end nogensinde, blandt andet på grund af træneren,« lyder det fra 25-årige Højbjerg.