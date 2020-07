Fulham vandt på udebane over Cardiff og har kurs mod oprykningskamp på Wembley i næste uge.

Fulham tog mandag aften et skridt mod en hurtig tilbagevenden til Premier League.

Det skete med en udesejr på 2-0 over Cardiff i playoffspillet, hvor de fire hold, der sluttede fra nummer tre til seks i Championship, kæmper om den sidste oprykningsplads til Englands bedste række.

Cardiff og Fulham, der begge rykkede ned fra Premier League i sidste sæson, spiller over to kampe om retten til at møde enten Brentford eller Swansea i playoff-finalen på Wembley 4. august.

Og det ser altså bedst ud for London-klubben Fulham, og det kan den ikke mindst takke Joshua Onomah for.

Tre minutter efter pausen modtog midtbanespilleren bolden lige uden for straffesparksfeltet, hvorefter han elegant afdriblede tre modstandere og udplacerede keeper Alex Smithies, så stillingen var 1-0 til udeholdet.

Cardiff havde ellers haft en stor chance for at bringe sig foran efter 12 minutter. Leandro Bacuna fyrede et kompetent skud mod mål fra kanten af feltet, men målmand Marek Rodák reddede i flot stil.

Efterfølgende var riposten tæt på at give mål, men en Fulham-forsvarer fik afværget situationen lige foran målstregen.

Set over hele kampen var Fulham dog en helt fortjent vinder, og i tillægstiden blev sejren endda cementeret, da Neeskens Kebano sparkede et frispark direkte i mål fra en position lige uden for feltet.

Dermed er Fulhams udgangspunkt særdeles godt inden returkampen på hjemmebane på torsdag.

Allerede onsdag tager danskerklubben Brentford med Thomas Frank i spidsen hjemme imod Swansea i den anden returkamp. Swansea vandt den første kamp med 1-0 på hjemmebane søndag aften.

/ritzau/