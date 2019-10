Liverpool vandt komfortabelt over Genk, mens Erling Braut Haaland fortsatte sin målstime i Salzburg-nederlag.

Den forsvarende Champions League-mester, Liverpool, er kommet på god kurs i sit titelforsvar efter åbningsnederlaget til Napoli.

Onsdag sejrede Premier Leagues suveræne tophold med 4-1 på udebane mod Genk og har nu kurs mod ottendedelsfinalerne sammen med netop Napoli.

Napoli, der onsdag vandt udekampen mod Salzburg med 3-2, har syv point, mens Liverpool følger efter med seks. Salzburg og Genk har henholdsvis tre og et point.

Genk, der havde Joakim Mæhle med som højrebacken i hele kampen, spillede ellers en fin kamp, men Alex Oxlade-Chamberlain gjorde forskellen med to mål, det ene flottere end det andet.

Tilskuerne havde knap nået at slå bagdelen i sædet, inden bolden lå i Genk-målet efter 110 sekunder.

Liverpool kombinerede uden for det belgiske felt, og fra knap 20 meter tog Alex Oxlade-Chamberlain chancen med et fladt, lusket spark. Bolden strøg i mål ved stolpen, uden keeper Gaëtan Coucke nåede at fortrække en mine.

Genk forsøgte at svare igen med det samme, men Mbwana Samata forpassede en chance for udligning. Kort efter havde den tidligere FC Midtjylland-angriber Paul Onuachu en endnu større chance alene med Allison Becker.

Efter 27 minutter jublede hjemmepublikummet så over Samatas hovedstødsudligning, men videodommersystemet VAR kom i spil og vurderede, at der havde været en marginal offside tidligere i angrebet.

Da havde Liverpool netop haft en stor chance for at score til 2-0, men Sadio Mané manglede skarpheden, da han var alene med Genk-målmanden, efter Roberto Firmino genialt havde spillet ham fri med en "Rabona" bag om støttebenet.

Liverpool kom godt i gang efter pausen, og efter ti minutter blev føringen så fordoblet, og denne gang scorede Alex Oxlade-Chamberlain en sand perle.

Englænderne spillede bolden klogt rundt, og bolden blev i straffesparksfeltets bue serveret for Oxlade-Chamberlain, der elegant tjattede til bolden med ydersiden, så bolden gik i mål via overliggerens underside.

Så gik luften lidt af ballonen for Genk, og Liverpool kunne øge på endnu et flot mål efter 77 minutter, da Sadio Mané med en elegant afslutning færdiggjorde et kvikt angreb.

I slutfasen scorede Mohamed Salah til 4-0, og Stephen Odey scorede et trøstmål for Genk.

I gruppens anden kamp vandt Napoli på udebane med 3-2 over Salzburg, selv om østrigernes Erling Braut Haaland fortsatte sin vilde målstime i turneringen.

Nordmanden scorede to gange og er nu oppe på seks mål som turneringens topscorer. Han havde endda bolden i nettet endnu en gang, hvor VAR annullerede målet.

Dries Mertens scorede dog også to gange for Napoli, og Lorenzo Insigne scorede sejrsmålet.

