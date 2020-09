Luis Suarez forlod onsdag FC Barcelona til fordel for Atletico Madrid.

Det blev enden på et lykkeligt ægteskab, som dog alligevel sluttede med en bitter smag i munden.

For selv om Suarez er den tredjemest scorende spiller i klubbens historie, så var den sidste periode ikke en afsked værdig for ham.

Først tabte Barcelona 8-2 til Bayern München i Champions League. Så røg Quique Setien på porten, og ind kom Ronald Koeman, som ikke så den 32-årige uruguayaner som en del af hans planer. Han skulle ud af lønbudgettet.

Mundo Deportivo skriver nu, at Barcelona angiveligt i første omgang forsøgte at blokere et skifte til Atletico Madrid, og det var Suarez ingenlunde tilfreds med. Han truede derfor med at offentliggøre en mail, hvori der stod en liste af klubber, som Barcelona forbød ham at skifte til. På den liste stod Atletico Madrid ikke på.

Derfor mente Suarez, at han var i sin fulde ret til at skifte den solbeskinnede kyst ud med Madrid.

Han fik også sin vilje i sidste ende, da transferen blev officiel onsdag aften.

Suarez tog afsked med sine nu forhenværende holdkammerater onsdag eftermiddag. Her forlod han træningsanlægget med tårer i øjnene.

Torsdag deltager han i en afsluttende pressekonference, inden han smutter til Madrid.

Suarez scorede 198 mål i 283 kampe for Barcelona i de seks år, han var i klubben. Her kom han til fra Liverpool i 2014.