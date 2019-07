En top-6-placering er ikke et krav i Sønderjyske, selv om store profiler er hentet ind, siger sportschefen.

Trods en premieresejr på 2-1 hjemme over Randers og en del bemærkelsesværdige indkøb op til sæsonen er der forsigtighed at spore i superligaklubben Sønderjyske.

I sidste sæson meldte Haderslev-klubben officielt ud, at en top-6-placering var målsætningen. Det lykkedes ikke, og måske er det derfor, at tonen er mere afdæmpet i år.

- Vi ved godt, hvor tæt Superligaen bliver i år. Der er mange hold, der vil række ud efter en top-6-placering, og vi skal helt klart være inde omkring det, men det er ikke et krav, siger Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen.

I sommerens transfervindue har klubben hentet profiler som Mads Albæk, Patrick Banggaard og Rilwan Hassan, mens meget få nævneværdige profiler er røget den anden vej.

Den styrkede trup ændrer dog ikke på sønderjydernes mentalitet.

- Vi ved, vi har en stærk trup. Derfor vil vi også rigtig meget, men heldigvis har vi også begge ben på jorden, og hvis vi ikke arbejder stenhårdt, så er der ikke noget, der lykkes for os, siger sportschefen og beretter om, at klubben stadig har et budget, der ligger under top-6 i Superligaen.

Selv om Haysen ikke vil erklære top-6 som officiel målsætning for klubben, vil han stadig været skuffet, hvis holdet skal kæmpe for at undgå nedrykning.

- Jeg vil rigtig gerne i top-6, og det vil spillerne også. Hvis det ikke lykkes, så er det primære at overleve, men det ville jeg nok være lidt skuffet over, hvis det ender sådan, siger sportschefen.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm vil heller ikke snakke om top-6 som en erklæret målsætning for klubben.

- Det er klart, at vi håber på at få en sæson, hvor tingene går vores vej, men vi kan langt fra sige, at top-6 er realistisk for os, når vi ser på, hvilke økonomier og konkurrenter, vi er oppe imod, siger Riddersholm.

Sønderjyske møder i næste spillerunde AaB ude.

