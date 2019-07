Daniel Sturridge må ikke spille fodbold i de kommende to uger og skal betale 620.000 kroner i bøde.

Den engelske fodboldspiller Daniel Sturridge er blevet idømt en karantæne på to uger samt en bøde på 75.000 pund (620.000 kroner) for at have forbrudt sig på betting-reglerne.

Det har en uafhængig kommission afgjort, skriver BBC Sport.

Ifølge det britiske medie vil Det Engelske Fodboldforbund (FA) appellere dommen, hvor ni af sigtelserne mod den 29-årige tidligere Liverpool-stjerne er frafaldet, mens kommissionen fandt to af sigtelserne bevist.

- Med al respekt er FA ikke enige med kommissionens dom og vil appellere de sigtelser, der er frafaldet, og straffen, der er givet, skriver FA ifølge BBC i en udtalelse.

Det var FA, der i november sidste år sigtede Sturridge for brud på reglerne for betting.

Ifølge forbundet havde angriberen selv været med til at sætte penge på fodboldkampe, hvilket er ulovligt for spillere i England, og han skulle angiveligt også have videregivet information til en tredjepart, som ville spille på kampe.

Der skulle være tale om information, som Sturridge har haft gennem sin position som fodboldspiller, og som ikke har været kendt i offentligheden. Det må ikke videregives til tredjepart, som ønsker at spille penge på kampe.

Blandt andet skulle Sturridge ifølge BBC have fortalt sin bror, at han skulle sætte penge på, at angriberen ville skifte til Sevilla.

Det ulovlige spil skulle være foregået i januar 2018.

Sturridge, der tidligere har spillet i Manchester City og Chelsea, står i øjeblikket uden klub, efter at hans kontrakt med Liverpool udløb 30. juni i år.

Han er noteret for 26 landskampe for England og 8 mål.

/ritzau/