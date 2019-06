Et ikon.

Sådan kan man sige om Liverpools egyptiske stjerne Mohamed Salah.

Både hos Liverpool-fans og i hans hjemland er den krølhårede boldspiller voldsomt populær, men det ser ud til, at han ikke blot samler folk, når de sammen jubler i forbindelse med hans scoringer.

Det viser et studie foretaget af det prestigefyldte universitet Stanford University, der befinder sig i Californien i USA.

What happened when @MoSalah joined @LFC?



Hate crimes in the surrounding area declined by 19%.



The # of anti-Muslim tweets sent by Liverpool fans was cut in half.



Evidence (by: @wpmarble @a_alrababah @salma_mousa_ @aasiegel ): "Can Exposure to Celebrities Reduce Prejudice?" pic.twitter.com/ue9QhduB1Z — John B. Holbein (@JohnHolbein1) 1. juni 2019

Siden hans tilgang er der nemlig sket et markant fald i kriminalitet forbundet med islam-had i Merseyside, området omkring Liverpool.

Mohamed Salah kom til Liverpool i sommeren 2017, og siden da er kriminaliteten begået mod muslimer faldet med 18,9 pct., fremgår det af studiet.

Men også på internettet og sociale medier er tonen blevet mindre hård.

Her er antimuslimske beskeder mere end halveret, da de er faldet fra 7,2 til 3,4 pct.

Mohamed Salah er en af Liverpools helt store stjerner. Foto: PHIL NOBLE

Mohamed Salah scorede i lørdags, da Liverpool vandt 2-0 mod Tottenham i Champions League-finalen.

Det var egypterens første titel med Liverpool.

Han kom til klubben fra AS Roma.

Tidligere har han både spillet i Chelsea, Basel og Fiorentina.