Jens Stryger Larsen kom på tavlen, men det var ikke nok for Udinese, der tabte til Simon Kjær og Milan.

Landstrænerduoen Åge Hareide og Ebbe Sand har formentlig skævet til søndagens tidlige Serie A-kamp.

To af forsvarsspillerne fra det danske fodboldlandshold var nemlig i aktion, da Simon Kjærs AC Milan vandt 3-2 over Jens Stryger Larsens Udinese.

Stryger scorede til 1-0 tidligt i kampen, og med fem minutter igen lagde han op til 2-2-målet, men Ante Rebic' fuldtræffer i tillægstiden sørgede for Milan-sejr.

Simon Kjær var for anden kamp i træk med i startopstillingen, efter at han skiftede et lejeophold i Atalanta ud med et lignende i Milan.

Han så til, da landsholdskollegaen efter seks minutter bragte Udinese i front med et velplaceret spark fra distancen.

Stryger var opmærksom, da Milan-keeper Gianluigi Donnarumma drønede ud af feltet og efterlod et frit mål bag sig.

Den tidligere Brøndby- og FC Nordsjælland-spiller prøvede optimistisk, og hans forsøg drejede ind i det tomme bur.

I pausen blev kroatiske Rebic skiftet ind, og han kvitterede for tilliden ved at skovle bolden i nettet kort inde i anden halvleg.

Simon Kjær var tæt på at lave selvmål, men slap med skrækken, og i den anden ende bragte franskmanden Theo Hernandez Milan på 2-1.

Zlatan Ibrahimovic, der netop er vendt tilbage til Milan, sparkede på overliggeren i forsøget på at lukke kampen i slutminutterne.

Det lykkedes ikke, og i stedet blev der udlignet, da Stryger Larsen igen rykkede med frem og denne gang serverede bolden for Kevin Lasagna, som pandede den i nettet til 2-2.

Dybt i tillægstiden lykkedes det alligevel Milan at tage de tre point. Rebic blev matchvinder med et fladt spark, og så gik tilskuerne på San Siro amok.

/ritzau/