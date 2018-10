Fodboldspilleren Nicki Bille blev mandag anholdt og sigtet for truende adfærd midt i København.

Det blev for meget for 1. divisionsklubben Lyngby Boldklub, der nu arbejder på at ophæve kontrakten med den 30-årige angriber. I et interview til B.T. fortæller Lyngby-træner Mark Strudal nu, hvordan forløbet var, om han fortryder at have hentet Bille til klubben, og hvad der skal ske med angriberen herfra.

Hvordan har du det nu, hvor det hele har lagt sig en smule?

»Vi i klubben er selvfølgelig super triste over situationen. Vi havde håbet på et andet udfald, og det var derfor, vi gik ind i det her projekt med 100 procent. Det var jo med en tro på tingene, hvor vi gav ham en chance både som menneske og som fodboldspiller. Og desværre lykkedes det så ikke. Den gode intention lykkedes ikke denne gang, og det er super ærgerligt for alle parter,« fortæller Lyngby-træneren.

Jeg fortryder ikke, at jeg har givet et menneske en chance. Mark Strudal

I meldte mandag aften ud, at I arbejder på at ophæve kontrakten med Nicki Bille. Hvordan var processen frem mod den beslutning?

»I forhold til de snakke og aftaler, vi har lavet med Nicki, og i forhold til klubbens værdisæt, så gav det bare ikke mening længere.«

»Hvis jeg skal være tro mod mine egne værdier og også klubbens værdisæt, så er det blandt andet social ansvarlighed, vi står for, og det er jo det, jeg synes, vi viste ved at give et menneske en chance, som har haft det svært. Og desværre så lykkedes det så ikke, og han snuppede ikke chancen selv. Desværre. Så vil nogen i bagklogskabens klare lys sige, at det burde vi have regnet ud. Men nej, det kunne vi ikke. Jeg vil sige, at vi var tættere på, end mange har været før.«

»Jeg ved stadigvæk, at der inderst inde er en god dreng i ham. Men han er også blevet præget af rigtig mange andre ting, der har gjort noget ved ham og besværliggjort hans liv. Den nuancering sker jo sjældent, men den havde jeg heldigvis, og det var også derfor, jeg troede på projektet.«

Nicki Bille skrev i slutningen af juli under med Lyngby Boldklub. Vis mere Nicki Bille skrev i slutningen af juli under med Lyngby Boldklub.

Du var med til at hente ham og give ham en chance til. Er det noget, du fortryder nu?

»Det gør jeg ikke. Jeg er sindssygt ærgerlig over det, men jeg fortryder det ikke. Der blev linet rigtig mange ting op, og der blev sat et rigtig fint projekt sammen på en bred vifte af mennesker, og det var derfor, troen var der. Og jeg vil rose klubben, miljøet og alle de involverede for, at de alle har gjort en kæmpe forskel og prøvet at få det til at lykkes med Nicki.«

»Og jeg synes, det kræver noget mod i dag. Det letteste ville dengang være at sige nej tak og lade ham falde, eller i hvert fald lade ham være. Men vi havde det mod til at tro på både mennesket og på spilleren, og det har jeg fuld respekt for, at at jeg selv og alle i Lyngby gjorde.«

»Jeg fortryder ikke, at jeg har givet et menneske en chance. Tværtimod føler jeg, at jeg kan se mig selv øjnene og har handlet ud fra både mit eget og klubbens værdisæt.«

Der er mange, der ikke ville vide af ham, men vi gav det et skud og gik all in. Og nogle gange taber man på all in. Mark Strudal

Hvad gik gennem hovedet på dig, da du fandt ud af, hvad der var sket?

»Jeg blev rigtig trist på hans vegne og på mine egne vegne. Og det er jo det, jeg sidder med lige nu. Jeg er sindssygt trist, og jeg er så ærgerlig over, at det ikke lykkedes, fordí der var så mange gode intentioner og mennesker med i det, og det var også derfor, jeg virkelig troede på, at det kunne lykkedes. Det er jo lige fra hans søde kæreste, til hans mor, til os her i klubben, til spillere og til hans agent.«

»Og så kommer alle de professionelle ting, som vi også har sat i gang oveni. Vi havde allesammen en tro på, at det kunne lykkedes, som det gjorde i FC Nordsjælland, fordi det var lidt det samme setup. Ærgrelsen er derfor vanvittig stor, og selvfølgelig er jeg også skuffet.«

»Vi har sikret ham nogle fantastiske forudsætninger, så derfor er det også en tom følelse, fordi man føler, man har investeret meget, gjort meget og har lavet et kæmpe stykke arbejde.«

Jeg tror, at Nicki i bund og grund har svigtet sig selv. Og det er jo det, jeg er mest trist over. Mark Strudal

»Men inderst inde mærker jeg også fra folk, at de er anerkendende og siger, at vi har gjort så meget og gav et menneske en chance, og det kan ikke være større. Og det er jo også rigtigt. Der er mange, der ikke ville vide af ham, men vi gav det et skud og gik all in. Og nogle gange taber man på all in.«

Netop fordi I har gjort så meget og arbejdet så hårdt for, at han skulle lykkes, føler du så, at han har svigtet dig og klubben?

»Jeg tror, at Nicki i bund og grund har svigtet sig selv. Og det er jo det, jeg er mest trist over. Det er jo svært at se, hvilket netværk der nu skal tage over og hjælpe ham. Så jeg har også en bekymring over, at han ikke greb chancen. Men vi er en fodboldklub, og vi kan ikke gøre noget. Ikke mere.«

Hvad tror du, der skal ske med Nicki Bille herfra?

»Nicki skal jo finde et ståsted, og han skal finde sig noget, han bliver glad for. Finde et indhold i livet, som fanger ham. Noget, som han bliver glad for, og det er det, han skal bruge det næste stykke tid på.«

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Tror du, det er fodbold?

»Jeg er ikke i tvivl om, at fodbold er Nickis liv, og jeg kender ham også så godt nok til at sige, at jeg overbevist om, at han har en tanke om, at han sagtens kan spille fodbold de næste fem-seks år uden problemer, og jeg tror stadig, at han sidder med de tanker.«

»Jeg ved også, at han har tænkt i trænergerningen. Han blev gjort til ungdomstræner ude i Rødovre, fordi han godt kunne forestille sig at bruge sin viden i en form for trænergerning i fremtiden. Derfor havde vi også investeret både penge, tid og rum til, at han kunne tage den første del af trænergerningen herhjemme, når han følte sig klar til det. Og det kunne jo godt være, at det er den vej, som Nicki vil gå, og som han lykkes med. Det vil jeg i hvert fald håbe for ham.«