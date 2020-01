Han var med til at fyre Nicki Bille i Lyngby.

Men Mark Strudal stod også ved fodboldspillerens sygeseng to måneder efter, da det virkelig var alvor.

»Det var emotionelt at besøge Nicki på hospitalet, og jeg vidste også, at det var lige i den stund, at Nicki ønskede sig, at der kom nogle mennesker og viste sit ansigt og stadigvæk tilkendegav, at han kunne regne med en,« siger Mark Strudal til Euroman.

Tiden skal skrues tilbage til december 2018, hvor Nicki Bille var indlagt på hospitalet efter at være blevet ramt i den ene underarm med skud fra et haglgevær.

Lægerne kæmpede for at han kunne bevare førligheden i armen, som havde taget stor skade.

»Nicki var også utrolig taknemmelig og meget emotionel selv. Han var ekstremt chokeret over hændelsen og bange for, at han ville miste sin arm. Det var emotionelt, fordi han godt vidste, at han var meget langt ude, og fodboldverdenen var meget langt væk. Han har aldrig været så tæt på at dø før. Den erkendelse gik op for ham, da han lå på hospitalet,« fortæller Strudal om besøget.

Han var manden, der var med til at Nicki Bille i Lyngby Boldklub i juli 2018, men han måtte også fyre ham igen, da Nicki Bille blev anholdt i København for at have truet en cyklist med en luftpistol.

Derudover var han i besiddelse af kokain.

Strudal og Bille har kendt hinanden i mange år, og derfor gjorde det også træneren meget trist at høre, at Nicki Bille var blevet skudt i armen den første juledag i 2018.

»Jeg har været nervøs for det her, fra det øjeblik han slap Lyngby, hvor jeg prøvede at skabe et godt netværk, der kunne hjælpe alt fra hans søde kæreste til hans mor, agent, folk i og omkring klubben på forskellig vis. Jeg var godt klar over, at i det sekund det netværk ikke var der til at samle op på ham, er der en risiko med Nicki. Han har behov for tryghed, kærlighed og varme,« sagde Mark Strudal i den forbindelse til B.T.

Efter mange måneder uden en klub blev det den 31. juli 2019 offentliggjort, at Nicki Bille skulle spille for Ishøj IF.

Små fire måneder efter meddelte klubben så, at angriberen var færdig i klubben 'på grund af manglende stabilitet'.