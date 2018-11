Utilfredse kunder kan se frem til en kompensation fra Strive efter tekniske fejl under Barcelona-Real Madrid.

Streamingtjenesten Strive lover økonomisk kompensation efter tekniske problemer under El Clasico i søndags.

Det skriver Ekstra Bladet.

Streamingtjenesten, der er den eneste i Danmark til at sende den spanske liga Primera Division og italienske Serie A, kom søndag aften i strid modvind, da mange oplevede problemer med at se det populære rivalopgør mellem Barcelona og Real Madrid.

Nu lover Strive et plaster på såret for de hakkende billeder og andre tekniske udfordringer, fortæller direktør Kristian Hysén.

- Vi kan ikke altid kontrollere alle elementerne i en produktion. Vi kan kun kontrollere signalet.

- Men uanset hvad så er vi ansvarlige. Vi forsøger ikke at løbe fra det - det er vores fejl, siger Kristian Hysén til Ekstra Bladet.

Strive vil dog ikke skære alle over en kam og sørge for en kollektiv kompensation, understreger direktøren.

- Vi vil opfordre alle abonnenter, der havde en dårlig oplevelse, til at beskrive, hvad der skete over for vores kundeservice.

- Har man haft en dårlig oplevelse, skal der naturligvis være en kompensation. Men det må gøres på individuel basis, siger han.

Kristian Hysén kan ikke oplyse, hvad kompensationen bliver som minimum. Men det maksimale er en måneds abonnement.

Kampen mellem FC Barcelona og Real Madrid endte 5-1. Luis Suarez scorede tre mål i kampen, der er den første i 11 år uden Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

/ritzau/