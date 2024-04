Han har slet ikke lyst.

Ja, faktisk stritter den tidligere FC Midtjylland-stjerne Raphael Onyedika fysisk imod, da han af sin nuværende klub Club Brügges pressemedarbejder bliver bedt om at stille op til interview.

Og dét har resulteret i en opsigtsvækkende video, der nu florerer i Belgien - og som du kan se herover.

For videokameraer fangede optrinnet, hvor den nigerianske midtbanespiller ender i lidt af en fysisk kamp for at undgå at give interview, men klubbens pressemedarbejder vinder brydekampen, og slæber Onyedika ud mod pressen og de rullende kameraer.

Årsagen til det bizarre optrin findes i, at 22-årige Onyedika sjældent stiller op til interviews - og lysten var der altså heller ikke på nogen måde i weekenden.

Men alligevel ønskede Club Brügge altså, at midtbanespilleren skulle ud foran mikrofonerne, da han havde scoret sine to første mål i den belgiske liga i den vigtige topsejr over Kasper Schmeichel og de danske holdkammerater i Anderlecht.

»Jeg er overrasket over at stå her,« sagde Onyedika ifølge Het Laatste Nieuws og tilføjede:

»Det må være, fordi jeg har gjort noget særligt. Vi lagde meget energi i denne kamp og vi gik efter de tre point, vi gerne ville have,« lød det.

De tre point som Onyedika og de danske holdkammerater Andreas Skov Olsen, Philip Zinckernagel og Casper Nielsen hentede mod Anderlecht betyder, at der nu er fem point mellem de to danskerklubber.

Anderlecht er nummer to á point med førstepladsen, mens Club Brügge er nummer tre med fem point op.