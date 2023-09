I Cypern er en strejke brudt ud blandt landets fodbolddommere i de øverste divisioner, efter en dommers mors blev forsøgt angrebet ved hjælp af en bilbombe.

Alle topkampe er efterfølgende blevet aflyst som konsekvens af hændelsen og dommernes strejke er på ubestemt tid for nu.

Det skriver The Guardian.

Menelaos Antonious er navnet på dommeren, hvor hans mor oplevede, at hendes bil pludselig var i flammer tidligt mandag morgen. En hændelse, som cypriotisk politi senere bekræftede, at de efterforskede. Heldigvis slap kvinden uskadt fra angrebet.

Menelaos Antonious havde ansvaret for en topkamp mellem Aris og Paphos søndag aften, som endte 1-1.

Det cypriotiske fodboldforbund (CFA) har modtaget et brev for dommerne, hvori der står, at de har truffet beslutningen på grund af vedvarende angreb.

»CFA udtrykker endnu en gang sin dybe bekymring over de gentagne ondsindede handlinger og skabelsen af ​​terrorisme mod vores dommere. Vores støtte til dommerne og deres familier er ubestridelig, og vi håber, at gerningsmændene vil blive stillet for retten gennem politiets efterforskning,« lyder det i et statement fra CFA.

Hændelsen mandag er den seneste i en langvarig række af angreb mod dommerne i Cypern.

I juni blev hovedkvarteret for den cypriotiske dommerforening ramt af en bombe, mens en bilbombe placeret på en dommers køretøj i 2020 forårsagede, at topkampe blev suspenderet i en uge.

Årsagen til angrebene menes at være relateret til forsøg på matchfixing i cypriotisk fodbold.

Cypern har forsøgt sig med at have dommere fra andre lande til at dømme i den hjemlige liga.

Danmark og Cypern har blandt andet byttet dommertrioer før, og selv samme Menelaos Antonious dømte Superliga-kampen mellem Randers og Nordsjælland tilbage i april.