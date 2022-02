»Det er den værste dag i mit liv. Nu er det tid til at vente og være heldig. Og bede for, at der ikke falder en bombe ned på os.«

De seneste dage har Paulo Fonseca og hans lille familie været vidner til krigens frygtelige ansigt.

Torsdag skulle familien have boardet et fly og forladt Kiev, hvor missilerne og kampene lige nu raser efter Ruslands invasion af Ukraine.

Men det gik i vasken, og nu gennemlever den succesfulde fodboldtræner et sandt mareridt.

Paulo Fonseca og familien er strandet i Kiev og kan ikke komme væk. Foto: Instagram/paulofonseca_oficial Vis mere Paulo Fonseca og familien er strandet i Kiev og kan ikke komme væk. Foto: Instagram/paulofonseca_oficial

For missilangrebene har blandt andet været med til at smadre ukrainske lufthavne, og det har været en af grundene til, at Paulo Fonseca, konen Katerina og deres lille søn ikke kan forlade landet.

I en story på Instagram har den tidligere Shakhtar Donetsk-træner nu sendt en hilsen ud til fans og bekendtskaber, som er nervøse på familiens vegne.

'Hej, allesammen. Jeg er i Kiev. Min familie og jeg går igennem en meget svær tid, midt i en uacceptabel krig. Ikke desto mindre tror vi på, at freden vil bestå, og vi må forblive stærke,' siger han fra en altan i den ukrainske hovedstad.

Samtidig forklarer han, at han ikke aner, hvordan familien skal kunne slippe ud af det krigshærgede land.

Også Fonsecas hustru, Katerina, delte rørende ord på sin Instagram-profil.

'Værste morgen nogensinde. Smerte. Vrede, vrede, vrede og smerte,' skriver hun.

'Min lille søn fortjente ikke denne krig. Ukraines børn fortjente ikke denne krig.'

Paulo Fonseca har blandt andet været træner for AS Roma, Braga og FC Porto.