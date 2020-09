Andreas Skov Olsen blev matchvinder, da Danmarks U21-landshold ude slog Nordirland i EM-kvalifikationen.

Danmarks U21-landshold i fodbold er et skridt nærmere næste års EM-slutrunde i Ungarn og Slovenien.

Holdet cementerede tirsdag aften sin førsteplads i EM-kvalifikationens gruppe 8 ved at vinde udekampen mod Nordirland med 1-0.

Det blev en hårdt tilkæmpet sejr, som Andreas Skov Olsen sikrede med sit mål på straffespark et kvarter før tid.

Med tre runder tilbage fører Danmark gruppe 8 med 19 point, mens Rumænien, der samtidig slog Malta med 3-0, på andenpladsen har 16 point.

Gruppevinderne kvalificerer sig direkte til EM, men også de fem bedste toere kommer med til slutrunden, så Danmark ligger lunt i svinget, da de øvrige hold i gruppe 8 næppe kan true Danmark og Rumænien.

Danmark fik sit første pointtab mod Ukraine i fredags, da hjemmekampen endte 1-1, og længe så det ud til, at Danmark på ny ville smide point.

Danmark havde klart størst boldbesiddelse, men Albert Capellas' mandskab havde længe svært ved at skabe de helt store chancer over for det kompakte nordirske forsvar.

Andreas Skov Olsen forsøgte sig med en halvflugter, og Emil Riis afsluttede fra en lidt svær position, men ingen af dem var for alvor tæt på at score inden pausen.

I begyndelsen af anden halvleg blev Mikkel Damsgaard sendt på banen for at styrke Danmarks kreative del, og den nytiltrådte Sampdoria-spiller fik da også vist sig frem.

Det var dog Serie A-kollegaen Andreas Skov Olsen, der midtvejs i halvlegen fik holdets hidtil største chance, men han sendte bolden over mål fra en god position under ti meter fra mål.

Også Mohamed Daramy blev skiftet ind til sin debut på U21-landsholdet, og det danske pres blev intensiveret i denne periode.

Det resulterede i et straffespark begået mod Victor Nelsson. Skov Olsen eksekverede og hamrede bolden i nettet til 1-0.

Nordirland truede ikke den danske sejr, som Daramy var tæt på at udbygge efter en dribletur i de døende minutter.

