Med næsten et års forsinkelse vandt Real Sociedad den spanske pokalfinale efter coronaudsættelse.

Det var et rent baskisk anliggende lørdag aften, da en af historiens mest forsinkede pokalfinaler i fodbold skulle finde sin vinder i et opgør mellem Athletic Bilbao og Real Sociedad.

I en noget chancefattig forestilling var sidstnævnte trods alt holdet, som forsøgte det mere, der retfærdiggjorde sejren på 1-0 i finalen, som blev spillet med næsten et års forsinkelse.

Coronapandemien ramte Spanien hårdt i foråret 2020, og derfor kunne Copa del Rey-finalen mellem de to hold ikke spilles som planlagt 18. april.

Et tætpakket kampprogram efterfølgende førte til, at finalen for 2019/20-sæsonen først blev spillet lørdag aften - dog stadig uden tilskuere på stadion som følge af coronasituationen.

Symptomatisk for kampen skulle der et straffespark til for at afgøre slutkampen. Det var også her, kampens dramatiske højdepunkt fandt sted.

Cristian Portu blev nedlagt i feltet af Iñigo Martinez, dommeren pegede på pletten og hev samtidig det røde kort frem til Martinez.

Ude fra VAR-rummet blev dommer Xavier Estrada bedt om at kigge situationen igennem på skærmen.

Efter længere tids venten for spillerne ændrede Estrada det rødt kort til et gult, men straffesparket stod ved magt.

Mikel Oyarzabal havde haft mange minutter til at tænke over sit spark - og vigtigheden af det. Han holdt hovedet koldt og sparkede Real Sociedad i front.

Bilbao forsøgte at presse på for at holde liv i titeldrømmen, men de baskiske rivaler holdt stand og sikrede sig klubbens blot tredje pokaltitel i historien. Den første kom i 1909 og den seneste i 1987.

Til sammenligning har Bilbao næstflest titler i turneringen med 23, kun overgået af FC Barcelonas 30 triumfer.

Nu er Real Sociedad regerende pokalmester - men allerede om 14 dage har klubben ikke længere den titel.

Der afvikles denne sæsons pokalfinale nemlig, og ironisk nok kan det være netop Athletic Bilbao, som overtager tronen.

Bilbao har igen spillet sig frem til finalen, men denne gang er modstanderen Lionel Messi og FC Barcelona.

