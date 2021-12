Fire storklubber i kamp, fire ultravigtige smalle sejre - alle hentet efter straffesparksscoringer.

Det er resultatet af en dramatisk lørdag i Premier League, som har været rig på kampafgørende spark fra 11-meterpletten.

Senest var det Manchester United, som netop har hevet tre point i land efter en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr over Norwich, som blev sikret efter en straffesparksscoring fra... Cristiano Ronaldo - selvfølgelig var det ham!

Dermed fortsatte United trenden fra tidligere på lørdagen, som bød på flere vigtige sejre til stjerneligaens supermandskaber, som kæmper om guld og Champions League-pladser. Se alle de kampafgørende straffesparksscoringer i videoen herover.

Store straffesparkslørdag startede med Manchester City, som endte med at vinde 1-0 over Wolverhampton efter en Raheem Sterling-scoring fra 11-meterpletten.

Siden fulgte en 3-2-sejr til Chelsea over Leeds, hvor Jorginho scorede sejrsmålet på spillets største chance i overtiden, mens Mohamed Salah med et straffesparksmål sikrede Liverpool en 1-0-sejr over Aston Villa.

Topholdssejrene betyder, at Manchester City er i spidsen af Premier League med et point ned til Liverpool og yderligere et enkelt ned til Chelsea.

Manchester United med ny manager Ralf Rangnick i spidsen halter efter på femtepladsen med 11 point op til byrivalerne fra City.