Der var vild jubel, da Fremad Amager sent onsdag sendte superligaholdet Lyngby ud af pokalturneringen i anden runde.

Der skulle både forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence til før hjemmeholdet kunne juble i regnen.

Det blev lejesvenden fra Brøndby IF, Rezan Corlu, som blev skurken for Lyngby, da han brændte fra straffepletten som femte sparker for udeholdet. Forinden havde samtlige ni skytter scoret på deres straffespark.

Dermed er Fremad Amager fra 1. division videre til tredje runde, ligesom også AaB og AGF formåede tidligere onsdag.

Den ordinære spilletid sluttede 1-1. Pierre Larsen bragte hjemmeholdet foran med 1-0 efter 57 minutters spil i den silende regn på Sundby Idrætspark.

Gustav Marcussen udlignede 20 minutter senere. I den forlængede spilletid magtede ingen af holdene at score, og så skulle det afgøres på straffespark.

Begge holds skytter scorede frem til 4-4, hvor Fremad Amager øgede til 5-4, og så var det op til Rezan Corlu.

Corlu sparkede fladt, men hans forsøg blev reddet af Fremad Amager-keeper Sebastian John, og så måtte Lyngby gå den tunge vej til omklædningsrummet, mens hjemmeholdets spillere jublede over avancementet i turneringen.