Mesut Özil har sine op- og nedture i Arsenal, og senest bragte tyskeren sig i unåde hos Arsenals fans ved at sparke til sine handsker oven på en udskiftning. (Se episoden øverst i artiklen)

Den opførsel vil man ikke finde sig i hos klubben - slet ikke hod den nu afgående manager Frederik Ljungberg, der var klar til at straffe Özil.

Profilen var ikke udtaget til lørdagens Premier League-kamp mod Everton grundet en skade, men selv uden den kunne han godt have set langt efter en trupudtagelse, oplyser den nu tidligere Arsenal-manager, der har vikarieret for fyrede Unai Emery, men nu overlader posten til Mikel Arteta.

»Jeg blev efter kampen spurgt om Mesut. Han gik fra banen (mod Manchester City, red) og sparkede til sine handsker. Det var fansene ikke glade for,« siger Frederik Ljungberg til Sky Sports og tilføjer:

Så glade var Ljungberg og Özil for hinanden tidligere. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Så glade var Ljungberg og Özil for hinanden tidligere. Foto: DAVID KLEIN

»Det er ikke sådan, vi gør i Arsenal. Det står jeg ved. Mesut var skadet, men jeg havde ikke udtaget ham alligevel, fordi jeg ville sætte et eksempel. Det er min beslutning. Jeg kommer ikke til at træffe beslutninger igen, men det er sådan, jeg tænker.«

Det er dog ikke ensbetydende med, at Özil helt slipper for Ljungberg, for svenskeren fortsætter med at arbejde for Arsenal, selv om der nu er en ny manager.

Özil sparkede til sine handsker. Foto: BEN STANSALL Vis mere Özil sparkede til sine handsker. Foto: BEN STANSALL

Mesut Özil har endnu ikke reageret på den kommentar, men der er vist ingen tvivl om, at han er glad for, at Mikel Arteta er ny chef i Arsenal.

Fredag hyldede tyskeren nemlig sin gamle holdkammerats retur til klubben på de sociale medier.