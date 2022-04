FC København udnyttede for en måned siden den pludselige og uforudsete situation, der opstod russisk fodbold efter Ruslands invasion af Ukraine.

Den svenske landsholdsspiller Victor Claesson blev hentet på en tre måneder lang kontrakt, og han er gledet ubesværet ind i FCK-startopstillingen.

Og spørger man den 30-årige svensker, der står noteret for 58 landskampe i gult og blåt, vil han gerne fortsat være FCK-spiller efter sommerferien.

»Ja, med den her start er det svært at sige andet,« lød det fra Victor Claesson efter mandagens 2-0-sejr i Parken over ærkerivalerne fra Brøndby.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Det føles kanon at være her. Jeg er kommet godt ind på holdet, og det har føltes så simpelt at komme falde ind i tingene.«

»Byen er også dejlig. Og når det fungerer uden for banen, fungerer det ofte også inde på banen.«

Den rutinerede svensker er meget imponeret over det FCK-hold, han er blevet en del af.

»Holdet er en 'lag-maskin', som vi siger i Sverige. Velolieret, og alle ved, hvad de skal gøre. Vi er så stabile defensivt, og vi skal kun bruge et eller to mål til at vinde kampene.«