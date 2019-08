Hårdt arbejde betaler sig. Bare spørg Jesper Lindstrøm.

Det 19-årige stortalent stjal al opmærksomheden på Brøndby Stadion torsdag aften, hvor han med to mål sendte de blå-gule videre i Europa League.

Et indhop, der nærmest ikke kunne have været bedre for Lindstrøm, der udover målene kom frem til flere store chancer i kampen, Brøndby vandt med 4-1.

Og efter kampen havde han da også svært ved at holde smilet tilbage, selvom han ikke var meget for at storrose sig selv.

Jesper Lindstrøm scorede de to afgørende mål for Brøndby torsdag aften. Foto: Anders Kjærbye

»Det har været meget spændende. Jeg har det selvfølgelig rigtig dejligt, og vi er videre i Europa League. Jeg gør bare mit hver gang for at få holdet frem. Vi vinder som en enhed fra første til sidste fløjt, og det er fedt at se,« sagde han ydmydt i studiet til 6'eren efterfølgende.

Men den bed værten ikke helt på. For når man blot er 19 år og efter få kampe i efteråret har sat et stærkt aftryk, må det gøre indtryk.

Søndag mod OB spillede han også en stor rolle med sit mål til 1-0, og det har været noget af en uge for Jesper Lindstrøm, der selv har stået på Sydsiden som lille.

Den sidste uge har været vild, og i studiet efter kampen fortalte han da også, at der bestemt ikke har været ro på telefonen.

»Den har været opladt mange gange, kan jeg være ærlig og sige. Det er ikke så vigtigt for mig. Det vigtigste er bare at komme til træning hver dag og dagen efter og yde mit. Det er holdet, der skal frem,« siger Jesper Lindstrøm.

I hans alder foregår der meget - også uden for banen. Fester, arrangementer med vennerne og meget andet.

Ting, som han har måttet vælge fra for at dedikere sig fuldt ud til fodbolden og Brøndby. Torsdag aften føler han også, han fik vist, hvad netop det hårde arbejde kan føre til, selvom det betyder nej til andre sjove ting.

»Mine venner ved, hvad jeg har været igennem. Jeg har sagt nej til så meget, fordi jeg har ønsket det her, siden jeg var helt lille. Jeg er onkel til fire børn, og to af barnedåbene har jeg ikke været til, fordi jeg har skullet til træning. Min omgangskreds ved, hvad man siger nej til. Det er selvfølgelig ærgerligt, men de kan se, det har båret frugt nu, og jeg kommer frem i mit liv og karriere,« siger Jesper Lindstrøm til 6'eren.