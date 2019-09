Et supertalent.

Sådan kan man beskrive den kun 19-årige Manchester City-spiller Phil Foden, der af træner Guardiola er blevet kaldt for »den mest talentfulde spiller, jeg (Guardiola, red.) nogensinde har set.«

Alligevel er det sparsomt med spilminutterne for Foden i Manchester City, der sender en stikpille afsted til sin træner. Det skriver Daily Mail.

Fredag aften spillede Englands U21-hold mod Tyrkiet, hvor Foden funklede og lavede to målgivende afleveringer.

Phil Foden stikker lidt til Pep Guardiola. Foto: OLI SCARFF

»Det ville være fedt, hvis Pep havde set kampen mod Tyrkiet, men måske er han taget på en lille ferie for at spille golf eller sådan noget,« siger Foden ifølge Daily Mail i spøg.

Udmeldingen kom i forhold til, at Fodens fremragende præstation kunne give ham mere spilletid i Manchester City, hvor det blot er blevet til 10 minutters fodbold i sæsonens fire første Premier League-kampe.

De få minutter med førsteholdet er da også noget, som Guardiola er bevidst om.

»Hans (Fodens, red.) problem er, at hans træner ikke spiller ham i startelleveren. Han fortjener alle minutter, men konkurrencen her er så stor. Han arbejder altid hårdt, og han ved, at jeg altid er her for at hjælpe ham,« sagde Guardiola til NBC Sports for nogle måneder siden.

På trods af de manglende minutter til Foden er han en spiller, som Manchester City ikke er interesseret i at miste. I sommer afviste klubben flere bud på Foden, herunder fra AS Roma og Glasgow Rangers.

Men masser af spilletid er det ikke blevet til. Til Fodens forsvar er der også rift om pladserne, når konkurrenterne hedder Rodri, Bernardo Silva, David Silva, Kevin De Bruyne og Fernandinho.

Phil Foden fik debut på Manchester Citys førstehold som 16-årig.

Om stikpillen bringer ham tættere på spilletid, vil tiden vise.