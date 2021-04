Kasper Hjulmand mener, at bredden på landsholdet er vokset i løbet af den seneste halvanden uge.

Det danske fodboldlandshold har været samlet de seneste ti dage, og landstræner Kasper Hjulmand er ovenud tilfreds med udbyttet af samlingen.

Ud over at have hentet ni ud af ni mulige point i VM-kvalifikationen og undgået at lukke mål ind, er landstræneren også opløftet over at se, at han kan mønstre en hel trup af spillere, der alle vil kunne gøre sig gældende til EM om nødvendigt.

- På en 10-skala får den her samling 8-9 stykker, siger Kasper Hjulmand efter onsdagens 4-0-udesejr over Østrig.

- Vi har siddet i trænerteamet og kigget på de tre kampe og det program spillerne havde været igennem op til. Vi fik lagt en plan, og vi eksekverede en plan, hvor 23 markspillere har været i spil.

- Vi har roteret rundt blandt spillerne og fået set, hvordan kvaliteten er i afkrogene af truppen. Vi har mange våben og mange kvaliteter, og det er vigtigt. Truppen er blevet større af den her samling, og vi har forskellige typer, der kan bruges til forskellige ting, siger Kasper Hjulmand.

Onsdag var det eksempelvis Andreas Skov Olsen, der kom ind fra bænken og gjorde en forskel mod Østrig. Han åbnede målscoringen et par minutter efter sit indhop, og 16 minutter senere gjorde han det til slutresultatet 2-0.

Efter udesejre i de på papiret halvvanskelige udekampe mod Israel og Østrig samt en pligtsejr på hjemmebane over Moldova kan Kasper Hjulmand se frem mod sommerens EM-slutrunde med optimisme.

- Vi står rigtig, rigtig stærkt. Vi har nogle fantastiske spillere med en fantastisk kvalitet. Så vi kan alle sammen i Danmark se frem til en sommer, hvor vi alle vil gøre alt for at stå stærkest muligt.

- Vi har et fantastisk udgangspunkt, og hele Danmark kan vel se, at vi er klar, siger Hjulmand.

Danmark har en målscore på 14-0, og det er blandt andet et udtryk for, at der er blevet skruet på nogle offensive knapper efter landstrænerskiftet fra Åge Hareide, siger Thomas Delaney.

- Jeg tror, at Kasper så det udtryk, som vi havde i anden halvleg mod Østrig, som hans form for fodbold.

- Kasper har overtaget et hold, som er rigtig godt trænet, så han har haft let ved at udvikle os i en offensiv retning, siger Thomas Delaney.

Fodboldlandsholdet samles igen i slutningen af maj for at indlede forberedelserne frem mod EM-slutrunden. Inden EM skal Danmark spille testkampe mod Tyskland og Bosnien-Hercegovina.

/ritzau/