Thomas Frank er en succeshistorie for den danske trænerstand – og nu har han givet sig selv en mission.

Han har vendt total nedtur til stor succes i Brentford. I en – med Thomas Franks egne ord – 'fuldstændig vanvittig liga'.

Og nu håber den danske manager, at han kan være med til at sparke døren op for, at hans danske trænerkollegaer kan myldre ud i de store europæiske ligaer.

»Det er meget vigtigt for dansk fodbold, at vi får nogle flere trænere ud i Europa. Ud og få noget erfaring, som vi forhåbentligt kan føre med tilbage til Danmark en dag – i en eller anden funktion. Og derigennem give endnu flere modet til at søge udenlands. Vi skal have flyttet dansk fodbold.«

»Så derfor tror jeg, at det er så vigtigt, at vi er nogle, der tager ud. Og hvis jeg gør det godt nok her, kan jeg forhåbentligt også være med til at åbne døren for andre danskere,« lyder det fra Thomas Frank, da B.T. fanger ham over telefonen – midt i Brentfords B-holds kamp mod Queens Park Rangers' ditto.

Han vil ikke selv tage ordet 'pionér' i brug, men Thomas Frank ved, at han med jobbet i penge- og kvalitetsstærke Championship har fået en stor chance for at promovere den danske trænerstand.

»Det er en kæmpe stor ting, for vi er ikke så mange danskere herude. Heldigvis kommer der flere ... jeg og Jess (Thorup, red.) er ude nu. Forhåbentligt kommer Kasper (Hjulmand, red.) også ud nu. Og så håber jeg, at flere følger trop,« lyder det fra Thomas Frank.

»Jeg kender niveauet på alle danske trænere, og når jeg kigger på, hvad der er herovre, så har vi intet, INTET, at skamme os over i Danmark. Vi kan godt være stolte over det niveau, vi har blandt danske trænere.«

»Så nu handler det om at få åbnet nogle døre til de store ligaer. Og her er det blandt andet uhyre vigtigt, at vi, der er ude, gør det godt,« slår den 45-årige nordsjællænder fast.

Thomas Frank overtog tøjlerne i Brentford midt i oktober, da manager Dean Smith blev headhuntet af Premier League-nedrykkerne fra Aston Villa. Og starten som manager i den lille London-klub med de store ambitioner blev mildt sagt udfordrende.

I de første 10 kampe under Thomas tabte Brentford otte gange, spillede en uafgjort og vandt én enkelt kamp. Krisen kradsede, og spekulationerne om en hurtig fyreseddel voksede hastigt

Men Thomas Frank fik skridt for skridt rettet op på den faretruende kurs og fik blandt andet sat en stime på 10 ubesejrede kampe sammen. Og under danskerens ledelse sluttede 'The Bees' på en bundsolid 11.-plads i den næstbedste engelske række.

Thomas Frank nåede aldrig at føle, at sædet brændte under ham, eller at presset fra omgivelserne tyngede ham.

»Ledelsen og strukturen i Brentford er pissegod, og de rystede ikke på hånden på et tidspunkt. Det var mest af alt presset fra mig selv, jeg følte. Jo jo, der er da pres udefra, men alle cheftrænere ved, at det største pres kommer indefra.«

»Der var da ting, vi ikke gjorde godt nok i den første periode. Men der skete også mange andre ting. Vi blev ramt af virkelig mange skader. Og pludselig dør vores tekniske direktør, Robert Rowan.«

»Der sker så mange vanvittige ting i den periode, der påvirker tingene,« fortæller Thomas Frank, der mener, at Brentford på holdets bedste dage er en top-3-klub i Championship.

»Men på vores dårligste dage er vi sgu ikke ret gode ... haha. Eller i hvert fald ikke lige så gode. Så det handler om at få den berømte 'consistency' ind i holdet, så vi kan få lagt de sidste point på. Men vi spiller også med det yngste hold i hele Championship. Og vi bruger mange spillere, der kommer fra lavere rækker, og de har meget at lære.«

Og nu kan Thomas Frank altså puste ud og se tilbage på en sæson, hvor den ene kamp bare har afløst den anden. Championship-rækken indeholder uhørte 46 kampe (!) – og oveni skal der lægges kampe i Liga Cuppen og FA Cuppen. Og der køres hårdt på uden pauser i næsten 10 måneder.

Så det er helt forståeligt, hvis Thomas Frank nu ser frem til et par uger uden fodboldkampe hjemme i Danmark.

»Som vi siger herovre: 'Det er en 'relentless' række'. En fuldstændig vanvittig række. Der findes ingen hårdere liga i verden, tror jeg. Jeg har ikke været i så mange ligaer, men jeg kan ikke forestille mig, at der findes noget hårdere.«

»Men den er også fantastisk. Alle de kampe, den passion, den kæmpe energi – det er en fornøjelse at være med til. Det er jo en top-4-5-6-liga i verden, alt afhængigt af, om du måler på omsætning, tilskuersnit eller niveau.«

Nu skal der pustes ud, og derfor er Thomas Frank også lidt tøvende, når snakken falder på ambitionerne for den kommende sæson.

»Spørg mig, når vi starter op igen. Det afhænger rigtig meget af, hvordan truppen ser ud. Men hver dag bliver vi bedre, og vi drømmer om store ting. Ligesom mange andre gør. Vi er vel er 18 hold i rækken, der drømmer om at ende i top-6. Der er så lille en forskel på holdene i rækken, så det er en drøm, vi også har, fortæller han.

»Men vi må også erkende, at vi har et budget, der hedder bund-8 i Championship. Og når vi ved, hvor stor en faktor penge er, så kan vi ikke gå ud og sige, at det er vores erklærede mål at ende i top-6.«

Thomas Frank har tidligere været cheftræner i Brøndby. Et job, han forlod under stor ståhej – i kølvandet på den såkaldte 'Oskar-sag', hvor klubbens bestyrelsesformand udtalte sig kritisk om den sportslige ledelse under dæknavn på et debatforum.

Presset i Brøndby føltes større end det nuværende i Brentford, fortæller den danske manager.

»Når man er i den danske andedam, hvor det er ens eget nærmiljø, man befinder sig i, og når man så ovenikøbet er i en topklub som Brøndby med al den opmærksomhed, det medfører, så er der pres på. Ingen dansk klub bliver der skrevet mere om, og alle ved, hvem du er.«

»Det giver et andet pres, end det jeg har her i Brentford. Det kan ikke sammenlignes. Man kan også lidt lettere gemme sig her i London. Bare her i byen er der 9-10 klubber, der er væsentligt større end Brentford. Man kan godt gå under radaren,« lyder det fra Thomas efterfulgt af et højt grin.

Men opholdet har ikke kun budt på lutter grin for familien Frank.

Som da Thomas Frank i slutningen af 2016 – i første omgang som assistenttræner – blev ansat i Brentford, hev hele sin familie op med rødderne og kastede sin kone og deres tre børn ned midt i en europæisk storby med over otte millioner indbyggere.

Og børnene var indledningsvist ikke videre begejstrede for at vinke farvel til kammerater og de trygge rammer og starte op uden venner i en engelsk skole, hvor sproget er svært, og skoleuniform er obligatorisk. Men i dag trives familien i millionbyen.

»De har været for seje, de tre unger. Det må jeg bare sige. Vi rev dem ud af deres vante hverdag, da de var 10, 13 og 14 år. Det er altså en forholdsvis svær alder at blive revet ud af det vante og trygge miljø. Men de har været fantastiske,« fortæller Thomas Frank.

Vores børn går på en skole, hvor der er 51 forskellige nationaliteter. Så lærer man eddermaneme noget om forskellighed!

»Og min hustru har været helt enestående i forhold til at tackle de udfordringer. For det har ikke været nemt. Der har sgu været mange tårer og mange lange snakke om 'ups and downs'. Men sådan er livet jo.«

I dag er den danske cheftræner lykkelig over, at han kan give sine børn denne oplevelse.



»At prøve at bo i en stor udenlandsk by. Forhåbentligt har det givet dem meget og været med til at modne dem og give dem en modstandskraft, som man får, når man møder lidt modgang. Det har givet dem nogle kompetencer, som de måske ikke havde fået i Danmark.

»Vores børn går på en skole, hvor der er 51 forskellige nationaliteter. Så lærer man eddermaneme noget om forskellighed! Og det er jeg stolt af at kunne give til mine børn. Og det motiverer mig til at gøre det så godt som muligt.

»Hvad er mit mål med tilværelsen? Er det bare at blive en stor trænerkanon? Jo jo, jeg vil gerne blive så god som mulig, men det skal være større end det. Og der betyder det meget, at min familie trives.«

»Så at give mine børn den den oplevelse har været en lige så stor del af det her, som min såkaldte karriere har været,« slutter Thomas Frank, inden han takker og igen retter sin fulde opmærksomhed mod Brentford-reservernes kamp.