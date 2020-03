En vaskeægte bombe er på vej i fodboldverdenen.

I hvert fald hvis man skal tro Frankrigs største sportsavis, L'Équipe. Mediet melder nemlig, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på tirsdag vil annoncere drastiske tiltag for europæisk fodbold det kommende år.

»Ifølge vores oplysninger vil Uefa under mødet annoncere, at Champions League og Europa League bliver suspenderet midlertidigt, mens EM bliver udskudt til 2021,« skriver avisen.

Oplysningerne er selvsagt ikke af officielt karakter og bør derfor tages med et gran salt, da der i så fald er tale om en enorm nyhed. Ikke desto mindre er det et af verdens største og vigtigste sportsmedier, som vælger at publicere historien.

Danmark fejrer kvalifikationen til EM i 2020, men det er slet ikke sikkert, at turneringen ender med at blive afholdt dér. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmark fejrer kvalifikationen til EM i 2020, men det er slet ikke sikkert, at turneringen ender med at blive afholdt dér. Foto: Liselotte Sabroe

»Idéen er at give sig selv tid til at kunne afslutte de to europæiske turneringer uden at være blokeret af EM 2020 (som spilles fra 12. juni til 12. juli),« fremgår det endvidere.

Selv har UEFA kommunikeret, at man vil holde et møde med repræsentanter fra 55 fodboldforbund for at »diskutere europæisk fodbolds svar på udbruddet«. Mødet finder som sagt sted på tirsdag.

Nationale ligaer ser også ud til at blive suspenderet, selvom Uefa ikke er direkte involveret i dem.

Torsdag fortalte professor i eksperimentel virologi Allan Randrup Thomsen til B.T., at han ikke mente, at afholdelsen af EM var et realistisk scenarie.

»For mig ser det på nuværende tidspunkt ud, som om EM i fodbold ikke kan lade sig gøre,« siger han.

»Jeg synes, det bliver svært at forsvare, hvis et EM skulle kunne gå helt frit, når man tænker på, hvad myndighederne i forskellige lande har lavet af restriktioner i forhold til begivenheder.«

Det kan du læse mere om her.

Danmark skulle efter planen spille sine tre gruppespilskampe i Parken ved EM til sommer.

Der er i forvejen taget drastiske tiltag rundtomkring i Europa i forbindelse med fodbolden.

I Danmark er klubfodbolden lukket ned i to uger, mens den italienske Serie A er suspenderet helt indtil 3. april.

I Spanien er La Liga også påvirket de næste to uger, da alle kampe er suspenderet.

Torsdagens Europa League-opgør mellem Inter og Getafe samt Sevilla og AS Roma er også aflyst på grund af coronaudbruddet.