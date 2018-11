Rygterne er mange, og interessen er stor.

Christian Eriksen er et brandvarmt navn hos flere europæiske topklubber i øjeblikket.

Både Real Madrid og Juventus bejler ifølge flere medier til den danske midtbanespiller. Særligt i førstnævnte klub vil Christian Eriksen passe særdeles godt ind.

Det skriver det spanske medie AS.

Christian Eriksen har et år tilbage af sin kontrakt hos Tottenham, og det er det udgangspunkt, Real Madrid ser potentielle muligheder i.

Ifølge mediet har Real Madrid nemlig en strategi, som går ud på at hente spillere, der har et år tilbage af kontrakten med sin indeværende klub, til gigantklubben i Madrid.

På den måde kan Real Madrid nemlig få spillere til klubben for en mere overkommelig pris, skriver mediet.

Det var også på den måde, Real Madrid hentede Thibaut Courtois til klubben i sommer.

Christian Eriksen under pressemøde på Cardiff City Stadium i Cardiff, torsdag den 15. november 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den britiske avis The Sun skrev tirsdag, at Real Madrid tilmed er klar til at betale 44,9 millioner euro for Eriksen. Det svarer rundt regnet til 335 millioner kroner.

The Sun skrev også, at Christian Eriksen kunne være udset til en ideel afløser for kroaten Luka Modric, som af Fifa blev kåret til verdens bedst tidligere på året.

Christian Eriksens kontrakt med Tottenham udløber i sommeren 2020.

I de for nyligt spillede landskampe mod Wales og Irland var Christian Eriksen udnævnt som anfører, da landsholdets sædvanlige kaptajn Simon Kjær måtte melde fra grundet en skade.