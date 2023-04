Lyt til artiklen

Alex Baena blev angiveligt overfaldet af Federico Valverde lørdag aften og har meldt ham til politiet.

Det udviklede sig voldsomt, da fodboldstjernerne Alex Baena og Federico Valverde mødtes på parkeringspladsen foran Santiago Bernabéu efter lørdagens kamp mellem Real Madrid og Villareal.

Her blev Villarreal-spilleren Alex Baena angiveligt overfaldet af Real Madrid-spilleren Federico Valverde.

Nu er han gået til politiet. Det skriver Villarreal på sin hjemmeside.

»Alex Baena blev angrebet, da han var på vej mod holdbussen efter kampen mod Real Madrid på Santiago Bernabéu,« skriver klubben.

Federico Valverde og Alex Baena i duel i kampen. Dramaet tog for alvor fart på parkeringspladsen efter kampen. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Vis mere Federico Valverde og Alex Baena i duel i kampen. Dramaet tog for alvor fart på parkeringspladsen efter kampen. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

»I lyset af situationen har spilleren valgt at anmelde overfaldsmanden til det nationale politi.«

»Villarreal vil igen gerne vise sin foragt over for enhver form for vold og tror fuldt og fast på spillerens version af, hvad der er sket, og vil støtte ham igennem denne proces.«

Federico Valverde bliver ikke nævnt af Villarreal, men ifølge flere spanske medier var det altså uruguayaneren, der slog Alex Baena, efter at Real Madrid-spilleren havde stået og ventet på ham ved Villarreals holdbus efter kampen.

Den spanske avis Marca citerer kilder, der skulle være tæt på Valverde, for at Alex Baena angiveligt havde sagt noget om Valverdes dengang ufødte barn, da de to hold mødte hinanden i januar.

I februar fortalte Valverdes partner, Mina Bonini, at parret en overgang troede, de havde mistet barnet, men at det efterfølgende viste sig, at der ikke var noget galt.

Alex Baena skulle ifølge Marca igen have sagt noget om Valverdes barn under lørdagens kamp, hvilket så skulle have ført til konfrontationen ved bussen.