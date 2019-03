Norske Martin Ødegaard er et varmt emne i Ajax Amsterdam.

I hvert fald hvis man skal tro det spanske medie Marca, der dagligt følger Real Madrid, hvor Ødegaard er på kontrakt.

Ifølge Marca er Ajax klar til at smide 20 millioner euro for at sikre sig nordmanden.

Real Madrid skulle dog ikke været interesseret i at sælge Ødegaard på nuværende tidspunkt, men det betyder bestemt ikke, at der er afklaring på Ødegaards fremtid. Tværtimod.

Martin Ødegaard har spillet 14 kampe for det norske landshold. Foto: CATRINUS VAN DER VEEN Vis mere Martin Ødegaard har spillet 14 kampe for det norske landshold. Foto: CATRINUS VAN DER VEEN

»Ingen ved, hvad fremtiden vil bringe,« lød det fra Ødegaard, da han blev spurgt ind til Ajax-interessen.

Martin Ødegaard skiftede til den spanske kongeklub i 2015. Fra 2017 har han dog været lejet ud. Først til Heerenveen og nu til Vitesse - begge er de hollandske klubber.

Netop dette skulle efter sigende også være en fordel for Ajax, da Ødegaard trives i den hollandske liga. Derfor er det ikke utænkeligt, at 20-årige Ødegaard også spiller hér fremadrettet.

For nu har Martin Ødegaard dog kontrakt med Real Madrid frem til sommeren 2021.